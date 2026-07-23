A Galliate, nel Novarese, un gruppo di ladri è entrato nella villa di Wanda Nara durante la finale dei Mondiali di domenica scorsa, 19 luglio, mentre in casa erano presenti la madre e i cinque figli della showgirl. A dare l’allarme alle forze dell’ordine è stata proprio la donna, Nora Colosimo. Al momento del furto l’ex moglie di Icardi si trovava a New York per degli impegni di lavoro e, appena appresa la notizia, si è imbarcata subito su un volo per l’Italia per tornare dalla sua famiglia.

Le condizioni dei figli e della madre di Wanda Nara

Al momento dell’irruzione dei malviventi in casa erano presenti i cinque figli e la madre di Wanda Nara, ma fortunatamente nessuno di loro ha riscontrato danni fisici. A rassicurare tutti delle condizioni della famiglia della showgirl è stato un altro suo ex compagno, Maxi Lopez, che sui social ha scritto: “I ragazzi stanno tutti bene, grazie a Dio“.

Cosa hanno rubato i ladri

Stando a quanto si apprende, i ladri avrebbero fatto irruzione nella camera da letto di Wanda Nara, sottraendole orologi, borse e vestiti di valore, oltre a documenti personali e di viaggio (passaporti) appartenenti anche alla famiglia. Il bottino prelevato dai malviventi è di diverse migliaia di euro.

La dinamica del colpo

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che ora stanno indagando sull’accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, il colpo effettuato dai malviventi sarebbe stato studiato: chiunque fosse sapeva come muoversi per trovare gli oggetti di valore che poi sono stati rubati. Al momento del furto, a parte la presenza in casa della famiglia di Wanda Nara, non erano attivi i sistemi di allarme, fatto che avrebbe fatto agire i ladri indisturbati.

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Riccardo Tombolini