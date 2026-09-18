Manfred Weber ha tenuto nei giorni scorsi una conversazione con Antonio Tajani e gli ha affidato un incarico di particolare responsabilità politica nel Partito Popolare Europeo. Il presidente del PPE, secondo quanto apprende Il Riformista, ha chiesto al vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri italiano di prestare un’attenzione particolare ai prossimi appuntamenti elettorali del continente e di rappresentare il PPE anche fuori dall’Italia, partecipando a manifestazioni e incontri pubblici nei Paesi dell’area europea e mediterranea. È un salto di ruolo che porta Tajani oltre il perimetro italiano. Il coordinatore nazionale di Forza Italia è già vicepresidente del PPE e, come ministro degli Esteri, è oggi il titolare della Farnesina con la più lunga permanenza nell’incarico nella storia repubblicana. Ora potrebbe diventare, nella strategia di Weber, uno dei principali volti internazionali della famiglia popolare europea. Il capo della diplomazia dei Popolari, per dirla in altri termini.

Il 2027 si presenta come un anno politicamente delicato per il PPE, con appuntamenti nazionali in Francia, Spagna e Polonia. È soprattutto la Francia, insieme alla Spagna, a rappresentare un passaggio di peso per gli equilibri del centrodestra europeo. Sarà un anno impegnativo sul fronte europeo, mentre i fronti di crisi si moltiplicano e la Germania, primo Paese per peso del PPE, attraversa una fase di particolare tensione politica. Il rapporto tra Cdu-Csu e la nuova fase del governo tedesco sarà uno dei termometri degli equilibri del centrodestra continentale. Weber e Tajani si erano mostrati insieme proprio a Madrid, il 15 luglio scorso, sul palco del primo Libertas Forum organizzato dal PPE. L’iniziativa ha riunito oltre 60 partiti di 42 Paesi europei, latinoamericani e caraibici, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra le due sponde dell’Atlantico. In quell’occasione Weber aveva messo al centro le grandi crisi geopolitiche. «La situazione in Medio Oriente è più instabile che mai e allo stesso tempo vediamo la destabilizzazione cinese dell’ordine mondiale con pratiche commerciali discutibili», aveva detto aprendo il Forum Libertas, definendo la piattaforma «più opportuna che mai» perché rappresenta «un ponte tra le due sponde dell’Atlantico» e la difesa di un mondo «che favorisce la cooperazione». Quell’appuntamento madrileno aveva già mostrato la sintonia tra i due.

Tajani era intervenuto all’apertura insieme a Weber, al premier portoghese Luís Montenegro e al leader del Partido Popular spagnolo Alberto Núñez Feijóo. Il Forum, organizzato nel quadro del cinquantesimo anniversario del PPE, ha messo insieme democrazia, Stato di diritto, cooperazione euro-iberoamericana e difesa delle democrazie occidentali. Adesso la partita si sposta sul terreno elettorale. E Tajani, da Roma, è chiamato a giocare anche fuori dai confini nazionali. Non soltanto capo della diplomazia italiana, dunque, ma sempre più ambasciatore politico del PPE: il volto di una famiglia europea che si prepara a un anno di elezioni nell’era delle crisi geopolitiche e della ridefinizione degli equilibri dell’Occidente.

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Eleonora Tiribocchi