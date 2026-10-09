Prima l’università, poi i giornali. L’inchiesta della Procura di Napoli sul gruppo UniPegaso-Multiversity, esplosa nel giugno scorso con le verifiche su oltre 4.200 iscrizioni ritenute irregolari e circa 40 persone indagate, si allarga ora al mondo dell’editoria. Il nuovo filone, emerso il 7 ottobre, coinvolge 22 persone e porta sotto i riflettori i rapporti tra il gruppo universitario, le concessionarie pubblicitarie, le agenzie di comunicazione e numerose grandi testate nazionali.

Al centro dell’indagine c’è l’ipotesi che gli investimenti pubblicitari di UniPegaso siano stati utilizzati per ottenere dai media un trattamento favorevole: secondo la Procura, attraverso una rete di rapporti commerciali si sarebbe cercato di «condizionare, silenziare, attenuare, ritardare» la pubblicazione delle notizie relative alle indagini sull’università, riducendone l’impatto economico e reputazionale. L’ipotesi di reato contestata ai responsabili editoriali è il concorso in corruzione tra privati. Per i principali promotori del presunto sistema vengono inoltre contestate, a vario titolo, associazione per delinquere, corruzione e istigazione alla corruzione. Sono accuse ancora tutte da dimostrare. L’inchiesta è coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ed è condotta, tra gli altri, dai pm Henry John Woodcock, Vincenzo Piscitelli e Francesca Paola Colonna Romano. Tra i principali indagati figurano il presidente di Multiversity Fabio Domenico Vaccarono, l’amministratore delegato Francesco Durante, i manager di Cvc Andrea Ferrante e Gianpiero Mazza, oltre a Gianluca Comin e Gianluca Giansante di Comin & Partners e Andrea Buonomo, già dirigente di Pegaso. Ma è soprattutto l’elenco dei nomi provenienti dall’editoria ad aver provocato un terremoto nel settore.

Nell’indagine compaiono Mario Orfeo, già direttore di Repubblica, Andrea Malaguti, ex direttore de La Stampa, Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, Francesco Cancellato, direttore di Fanpage, e Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Tra gli altri risultano indagati manager e responsabili di Gedi, Rcs, Il Sole 24 Ore, Piemme, Libero Editoriale e Italpress. Gli interessati potranno spiegare la propria posizione nel corso del procedimento. Peter Gomez, in una lettera ai lettori, ha negato di avere ricevuto denaro, regali o promesse e ha dichiarato di non aver commesso alcun illecito. Anche Seif, la società editrice del Fatto, ha assicurato «massima collaborazione» alla magistratura, rivendicando la correttezza e la trasparenza del proprio operato. A commentare la vicenda, con il consueto tono tranchant, è anche Filippo Facci, una delle firme più riconoscibili del giornalismo italiano: «Mi sono preoccupato un attimo. Poi ho visto chi ha fatto l’inchiesta». Una battuta che punta direttamente sul nome del pm Henry John Woodcock, tra i magistrati del pool napoletano che conduce l’indagine.

Rimane oscuro l’impianto investigativo, difficile stabilire dove finisca una normale relazione commerciale tra un grande investitore pubblicitario e un editore e dove inizi, eventualmente, un condizionamento illecito dell’informazione. È la questione centrale anche perché il modello ipotizzato dalla Procura non riguarda una singola testata, ma un’ampia rete molto di rapporti con gruppi editoriali, concessionarie, direttori e agenzie. La vicenda coinvolge indirettamente anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, che non è indagata né coinvolta nelle contestazioni: secondo le ricostruzioni, sarebbe stata oggetto di presunte pressioni affinché venisse prorogata la disciplina eccezionale sugli esami a distanza, senza cedere ad alcuna richiesta.

Intanto, nel mondo della comunicazione cresce la preoccupazione. Molti professionisti hanno espresso solidarietà a Gianluca Comin e Gianluca Giansante, finiti nell’inchiesta. Massimo Micucci, di OpenGate, ha scritto: «Anche oggi un abbraccio solidale a Gianluca Giansante e Gianluca Comin che mi onoro di avere come amici e colleghi». Un altro professionista della comunicazione sintetizza così il timore diffuso nel settore: «Se si crea questo precedente, chiudiamo: ci possono processare tutti».

© Riproduzione riservata

Eleonora Tiribocchi