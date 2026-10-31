Quando ho visto la foto di Youssef Siher, indicato come il leader di un nuovo movimento eversivo, mi sono ricordato di quando sulla prima pagina del giornale satirico “Cuore” comparve a caratteri cubitali il titolo “È Tognazzi il capo delle BR’’ sopra ad una foto che ritraeva l’attore in catene tra due carabinieri. Sembrava impossibile che quel giovane allampanato, vestito come un “milordino” (avrebbe detto mia nonna bracciante agricola), con un collo ricalcato da un quadro di Modigliani e con baffetti alla Menjou, potesse essere il promotore e il regista della guerriglia urbana che aveva funestato Milano e le altre città nel week end dei cristalli.

Certo l’abatino aveva trescato con l’informatica, ma il suo piano di guerra era stata soltanto un’evoluzione tecnologica del risiko o addirittura l’organizzazione di un grande gioco a nascondino con le forze dell’ordine costrette a cercare il Movimento 17 ottobre in una piazza, mentre gli attivisti facevano “tana” in un’altra, tenuta riservata fino all’ultimo. Alla gip di Milano Tiziana Landoni – che lo ha scarcerato – non occorreva esibirsi in tortuosi labirinti giudiziari per motivare il suo provvedimento. Sarebbe bastato chiedere candidamente ai suoi critici: “Ma lo avete visto in faccia?”.

Siher Come Toni Negri

A pensarci bene, però, sia pure in sedicesimo, la vicenda giudiziaria di Siher ricorda un caso clamoroso degli anni ’70 del secolo scorso: quello di Toni Negri. Già affermato docente universitario di filosofia, a causa delle sue teorizzazioni politico-sociali e per il sostegno intellettuale mostrato più volte nei confronti della lotta armata e della violenza di classe. Ripetutamente additato quale «cattivo maestro» per i giovani nel 1979 venne indagato, arrestato e – dopo quattro anni e mezzo di carcerazione preventiva (sic!) – fu processato per «complicità politica e morale» con il gruppo terroristico delle Brigate Rosse nella controversa e discussa inchiesta giudiziaria nota come il “Processo 7 aprile”, dove era indicato come il cervello di tutto il mondo della sinistra eversiva in Italia. Fu condannato in via definitiva a 12 anni di carcere, pur essendo stato assolto dalla accusa di aver partecipato direttamente agli atti terroristici. Negri sostenne sempre di essere stato condannato per un inammissibile reato di opinione, che invece sarebbe stato riconosciuto come tale dalla gip nel caso Siher.

A quel tempo il processo del 7 aprile suscitò un intenso dibattito su di un quesito che non è diverso da quello al centro della attuale polemica: predicare la rivolta senza prendervi parte è un fatto tutelato dal diritto di libertà di opinione (la tesi della gip Tiziana Landoni) oppure è di per sé un reato? Certo nel caso di Toni Negri c’erano di mezzo le Br, un gruppo terroristico per il quale il socialismo rappresentava qualcosa di più e di diverso (anche se peggiore) del furto di una felpa griffata. Anche le rivoluzioni non sono più come quelle di una volta.

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Giuliano Cazzola