Di lui sappiamo già tutto, percorso scolastico e attività politica. Youssef Siher, trentenne italo-marocchino, ovvero seconda generazione di immigrati, ha studiato al liceo, si è laureato, ha portato a casa un master alla Statale di Milano e poi stage all’Ispi e al sito del Fatto quotidiano, dove ha pubblicato un paio di articoli, cui ne va aggiungo uno uscito sul Foglio. Negli intervalli ha anche fatto il rider per portare a casa la pagnotta. Apparentemente l’integrato ideale. È pure incensurato.

Pure, con questa immagine da ragazzo della porta accanto cui potremmo anche dare in sposa nostra figlia, Yousser Siher ha già conosciuto l’ingresso del carcere di San Vittore e ha conquistato le prime pagine come “regista” e “mente” della guerriglia urbana che una settimana fa, di sabato e di domenica, ha stravolto, devastato e saccheggiato la via Torino di Milano, la via dei giovani che vede affiancati i loro miti, da Foot Locker a Pandora, Sephora, Oisho e Mushi. Hanno sfasciato tutto. Poi, dopo che un immediato Consiglio dei ministri aveva già sfornato un decreto ad hoc e il centro di Milano era subito stato pattugliato anche con 500 uomini in più, è spuntato lui, Youssef Siher. Curriculum politico perfetto come “tipo d’autore”. Perché, a quanto pare, sarebbe stato proprio lui, dopo il sabato 17 ottobre, quello in cui una parte del corteo, in cui gli studenti manifestavano la liturgia di ogni anno in questa stagione, era deragliato nella violenza, a ispirarsi a quella data. E immediatamente mettere il cappello sul ribellismo, facendosi fondatore di una chat di gruppo dal nome “Movimento 17 ottobre” con il compito di promuovere una “mobilitazione permanente contro il governo Meloni”.

L’impronta di quella chat è decisamente politica. Ma, a quanto se ne sa, a quanto ne sanno coloro che hanno potuto vederla, se si è associato qualche commento di persone che incitavano allo scontro di piazza e alla violenza, questo non si può attribuire direttamente al fondatore. Il che non significa che ci si trovi davanti a un giovane gandhiano. Tutto quanto il curriculum politico di Youssef Siher porta in altre direzioni, per niente rassicuranti. Come la sua promozione dell’“Organizzazione Alba nascente”, che avrebbe avuto un importante ruolo nell’organizzazione di manifestazioni pro-Pal e che era considerata anche filo-Hamas.

Del resto, non era proprio lui ad aver scritto, un paio di anni fa, sulla rivista digitale “Miccia”, rispetto alla strage sanguinaria del 7 ottobre 2023, che “pochi in occidente riuscivano a concepire l’Operazione Diluvio al-Aqsa per quello che era: un atto rivoluzionario di decolonizzazione”? Più chiaro di così. Ma ora Siher è indagato, dopo esser stato posto in stato di fermo, non per i suoi pensieri, ma per aver aperto quella chat e aver sobillato i giovani frequentatori dei social fino a spingerli alla “lotta di piazza”. I reati di cui dovrà rispondere sono l’istigazione a delinquere, aggravata dalle finalità di terrorismo e di uso del mezzo informatico, e il nuovo reato previsto nell’ultimo decreto all’articolo 420-bis, violenza organizzata nei cortei.

Ma siamo sicuri che sia bastato aprire quella chat, dopo la guerriglia di sabato, per avere la forza di produrre le devastazioni di domenica con il sicuro nesso di causalità, soprattutto sul piano giudiziario? Ci sono due cattive abitudini, che accomunano ormai da tempo pubblici ministeri e giornalisti, e oggi, pare, anche il governo. Sono l’uso smodato dei reati associativi e quello della ricerca del “tipo d’autore”. Oggi è concreto il rischio che si caschi di nuovo nella ricerca del “tipo d’autore”, cioè colui che viene individuato non per quello che concretamente ha fatto, ma per come è, per quello che dice e pensa o che potrebbe fare in futuro. Può darsi che gli investigatori abbiano già in mano prove decisive sulla pericolosità concreta dei comportamenti di Youssef Siher, e allora avremmo solo gridato “al lupo” quando il lupo non c’era. Ma stiamo attenti, dopo il fallimento della politica sui “cattivi maestri”, a non crearne di nuovi, anche se fossero solo “cattivini maestrini”. Lo Stato di diritto ne soffrirebbe una volta di più.

Tiziana Maiolo Politica e giornalista italiana è stata deputato della Repubblica Italiana nella XI, XII e XIII legislatura.

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