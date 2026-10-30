Tutta la vicenda riguardante la scarcerazione di Youssef Siher, deciso dalla gip Tiziana Landoni in contraddizione con la Procura di Milano e con le forze dell’ordine è materia di una seria discussione, non di una rissa. Il sottoscritto, essendo garantista, non solo nei confronti degli amici ma anche di chi non condivide nulla (e reputo del tutto repellenti le posizioni di Youssef Siher), ha assunto una posizione del tutto problematica e interrogativa rispetto alla scelta della Procura di richiedere l’arresto del personaggio.

Youssef Siher, i dubbi sull’arresto. Non c’era terrorismo nel testo scritto

L’elemento più discutibile della posizione della Procura è stato il riferimento al terrorismo che francamente non era per nulla presente nello scritto di Siher. Diversa sarebbe stata la validità della contestazione riferita all’evocazione di un possibile esercizio della violenza, che avrebbe avuto certamente una motivazione più solida. In secondo luogo il testo di Youssef Siher è uscito dopo, non prima del 17-18 ottobre. Poi certamente sul terreno della prevenzione di ciò che si profilava nei giorni che stanno più immediatamente alle nostre spalle può essere stato assai efficace ai fini di una operazione di polizia bloccare Youssef Siher nell’ipotesi che egli avrebbe fatto seguire al testo pubblicato successive indicazioni sulle piazze in cui si sarebbero dovuti riunire i manifestanti casomai per ripetere le violenze verificatesi il 17-18 ottobre. Una delle ragioni per cui tutto è andato in modo più normale è stata proprio questa assenza di indicazioni per mettere in campo un nuovo esercizio di violenza. Ma qui siamo sul terreno di ipotesi valide sul piano politico e sull’operatività di operazioni di polizia e non su quello giudiziario per motivare un arresto.

La posizione del gip

Come si vede, si tratta di materia del tutto opinabile, con la legittimità piena di posizioni di segno opposto. Di conseguenza però ritengo del tutto legittima la posizione assunta da Meloni, Tajani e Salvini in polemica con la scelta fatta da una gip che per di più ha il punto debole di aver assunto a suo tempo sull’argomento una posizione politica del tutto di parte. Francamente dall’Anm e dal l’opposizione è stata assunta una posizione del tutto inaccettabile sul terreno decisivo della libertà di opinione. Non c’è’ affatto una sorta di sacralità delle scelte assunte di volta in volta da questo o quel magistrato, per di più in una situazione nella quale la magistratura ha scelto un modo netto di dividersi in correnti politicamente orientate.

La libertà politica e di opinione

La libertà politica e di opinione in questo Paese sarebbe definitivamente sepolta se tornassimo alla fase del ‘92-‘94 quando nessuno poteva contestare, a meno di non apparire, come avvenne a Craxi, una sorta di nemico del popolo, quello che affermava e decideva il pool dei pm di Mani Pulite di Milano anche perché per esso erano schierati i principali giornali e anche le reti di Berlusconi. Di conseguenza Meloni, Salvini, Tajani e altri hanno fatto benissimo a dire quello che pensano sul deliberato del gip e gli illiberali sono coloro che contestano la facoltà di assumere questa posizione. La polemica aperta da questi esponenti politici coincide nel merito con le scelte proposte dalla procura di Milano, quindi si tratta di posizioni che dividono trasversalmente sia la politica sia la stessa magistratura.

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Fabrizio Cicchitto