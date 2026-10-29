Paolo Liguori è uno dei volti storici del giornalismo italiano. Dopo le esperienze al Giornale e alla guida del settimanale Il Sabato, ha diretto Il Giorno, Studio Aperto, Videonews e Tgcom, costruendo una lunga carriera in Mediaset. Giornalista di battaglia, editorialista e commentatore, si definisce un garantista da sempre.

Direttore Liguori, la gip di Milano Tiziana Landoni ha negato la convalida del fermo di Youssef Siher, rimettendolo in libertà. Lei contesta questa decisione. Perché?

«No, questa è una decisione che fa il pari con altri atteggiamenti che la magistratura ha avuto. In questo caso si parla del giudicante, del gip, perché in realtà la Procura era fermamente convinta delle accuse che aveva sostenuto».

Lei si definisce un garantista. Eppure sostiene che, in questa vicenda, il garantismo non basti. Dove finisce la tutela dell’individuo e dove comincia la difesa dello Stato?

«Io sono certamente garantista. Il garantismo riguarda i diritti delle persone e la tutela di ciascuno dall’oppressione che può venire dall’ordinamento pubblico, dalla legge e dai mezzi di repressione. Riguarda soprattutto la presunzione d’innocenza. Ma quando non hai a che fare con un singolo individuo accusato di un singolo reato, bensì con una persona che fa parte di un gruppo organizzato per ribaltare l’assetto istituzionale, quindi lo Stato e lo Stato di diritto di tutti noi, allora la questione cambia».

La presunzione d’innocenza resta un principio irrinunciabile. Che cosa cambia, secondo lei, quando non si ha a che fare con un singolo individuo, ma con un’organizzazione?

«Il garantismo non vale, come non è valso finora in alcune cose grosse, come la mafia. Lo devi fare in senso storico per quanto riguarda la mafia, ma lo devi attualizzare a oggi, quando la rete consente di giostrare con infiltrazioni anche straniere dentro una rete di conoscenze e di abitudini che ci sono da noi».

Lei parla di responsabilità collettiva. È possibile applicare categorie giuridiche tradizionali a fenomeni che si sviluppano attraverso la rete e le nuove tecnologie?

«Non c’è più bisogno di dimostrare la responsabilità personale, penale. C’è sempre al fondo la responsabilità personale, ma oggi c’è anche la possibilità, attraverso la rete e i mezzi tecnologici, di dare una responsabilità collettiva».

Nel caso Siher, l’attenzione si concentra anche sui canali social e sulle comunicazioni che avrebbero accompagnato le manifestazioni. Che cosa la preoccupa maggiormente?

«Qui abbiamo delle persone in cui ci sono pagine e pagine di istruzioni, incitamento, direttive per fare delle manifestazioni che sono violente. Molte di queste persone appartengono a gruppi organizzati che qui in Italia sembrano sigle poco conosciute, ma che sono ramificate in rete con sigle estere molto conosciute».

Lei richiama la Fratellanza musulmana e le organizzazioni islamiste radicali. Qual è, a suo giudizio, il rischio per l’Italia?

«Sono anni che ci avvertono da tante parti, che queste forze di origine islamico-radicale sono pericolose. Molti Paesi islamici, come l’Arabia Saudita, l’Egitto e il Marocco, condannano queste organizzazioni. Ma si sa bene, da tempo, che in alcuni Paesi, come la Francia, l’Italia e la Spagna, ci sono organizzazioni radicali che si muovono per destabilizzare l’organizzazione della cittadinanza, ispirati dall’Islam radicale».

Lei parla di infiltrazioni straniere e di una strategia che non riguarda soltanto le piazze. Dove si svilupperebbe questa penetrazione?

«L’infiltrazione di queste forze islamiche radicali è teorizzata da anni: lo fa l’Iran, lo fanno anche altri. Deve partire dall’élite, cioè giudici, professori universitari. Le università sono piene di elementi infiltrati, inzuppati in questo brodo».

La liberazione di Siher arriva in un momento di forte tensione politica, tra maggioranza e opposizione e alla vigilia di nuove mobilitazioni. Lei intravede un rischio più ampio?

«Certo. Il momento è delicatissimo, legato alla situazione politica interna, alle elezioni che si avvicinano, alla contrapposizione tra maggioranza e opposizione. Questa cosa punta a incidere sulla politica. E significa che qualcuno sta osservando con attenzione il punto eventuale di crisi o di rottura dell’allarme».

Lei sostiene che la liberazione possa avere anche un effetto politico sulla piazza. Arriva a considerarla una scelta di opportunità?

«Io credo che ci sia stato anche un calcolo opportunistico che ne ha portato al rilascio oggi, per impedire che quelle di venerdì e sabato diventino giornate di fuoco e fiamme, con un martire in cella. Chiaramente averlo liberato smina, priva di una detonazione pericolosa le manifestazioni. Però, se vuoi, è un’aggravante, non un’attenuante: in questo caso si dimostra che si tratta di violenza organizzata, di gruppi organizzati per la sovversione».

Lei ha richiamato anche le aggressioni alle Forze dell’ordine e i fatti di Torino. Ritiene che in Italia esista un problema culturale nel modo in cui vengono valutate queste violenze?

«Qui c’è un gap culturale, una questione culturale importante. Se viene messa in discussione la forza dello Stato, se viene inclinata la possibilità che la vita civile, la vita sociale sia garantita, siamo di fronte a una strettoia molto grave per i diritti di tutti».

La sua critica riguarda anche chi invoca il garantismo soltanto quando la vicenda coinvolge persone politicamente vicine. È questa la contraddizione che denuncia?

«I garantisti che ho letto oggi sul giornale sono totalmente strani, mi fanno delle grandi pizze giuridiche, delle grandi persone di bella coscienza. Alcuni di loro sono persone che conosco, che anche in passato sono stati garantisti; altri sono invece sfrenati garantisti solo in questo caso perché si sentono parte politica solidale».

Lei ha parlato di uno scontro di civiltà…

«Siamo di fronte a uno scontro di civiltà, di fronte al quale non siamo attrezzati. C’è un preciso nesso tra personaggi come Siher, con il profilo da bravissimo ricercatore e il nuovo terrorismo organizzato con nuovi sistemi e nuovi mezzi».

Torniamo al punto di partenza. Qual è, in definitiva, il limite del garantismo quando si affrontano fenomeni di radicalizzazione e violenza organizzata?

«Noi non possiamo rifarci al garantismo del secolo scorso o anche soltanto della fine del Novecento. Quando parliamo di garantismo oggi dobbiamo avere un’idea ben diversa. Stiamo parlando di gruppi organizzati, non è come trattare di singole persone».

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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Aldo Torchiaro