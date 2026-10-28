Torna libero Youssef Siher. Questa la decisione del gip di Milano, Tiziana Landoni, che non ha accolto la richiesta della Procura e non sono state adottate misure cautelari. La pm Francesca Crupi e il procuratore capo Marcello Viola avevano chiesto il carcere per il 30enne, ricercatore italiano con origini marocchine, accusato di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo e violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche.

Siher aveva creato sui social il “Movimento 17 ottobre“, nato la sera dopo gli scontri e le devastazioni di Milano. Lascerà nelle prossime ore il carcere di San Vittore.

Per la gip “nei post e nel comunicato dianzi richiamati l’indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti fattispecie di reato, né il medesimo risulta aver evocato le gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026 (da lui neppure menzionate) quale modello di attuazione delle forme di protesta e di mobilitazione collettiva da lui proposte”. “Siher ha evocato disobbedienza civile, non ha incitato a violenza” si legge nel provvedimento.

Scarcerazione Siher, Meloni fuoriosa

“Lo dirò senza mezzi termini, considero vergognosa la decisione del Gip di Milano di non convalidare l’arresto di Youssef Siher, accusato di essere il gestore della pagina Telegram ‘Movimento 17 Ottobre’, cioè la pagina che incitava l’organizzazione di quelle manifestazioni che poi abbiamo visto portare alla devastazione di diversi esercizi commerciali a Milano”. Sono le parole della premier Giorgia Meloni. “Penso – aggiunge – che questa sia una mortificazione insopportabile del lavoro delle forze dell’ordine, degli inquirenti, del ministero dell’Interno, in generale di tutti coloro che si adoperano per difendere la gente perbene dal rischio di vedere devastate le proprie città e i propri esercizi commerciali. Davvero non so come possa uno Stato normale difendere le persone perbene di fronte a queste decisioni di certa magistratura”.

La replica: “Scarsa conoscenza dello Stato di diritto”

Le dichiarazioni di “esponenti politici di rilievo” anche con cariche “istituzionali” rilasciate dopo la decisone del gip di rimettere in libertà Youssef Siher, “sono irricevibili ed evidenziano una scarsa consocenza, reale o mascherata, degli istituti giuridici di uno Stato di diritto“. Il giudice “applica principi costituzionali di civiltà giuridica”. Lo scrivono i vertici del Tribunale, Fabio Roia ed Ezia Maccora, replicando alle critiche mosse, anche dalla premier, al provvedimento, aggiungendo, “che la vergogna riguarda altre categorie della vita sociale, non il responsabile e difficile esercizio della giurisdizione”.

+++ Caso Siher, comunicato del tribunale di Milano https://t.co/FSHxsGbQWJ — Marco Di Fonzo 🇪🇺 (@marcodifonzo) October 28, 2026

Redazione

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Ciro Cuozzo