Si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al Gip di Milano Youssef Siher, l’amministratore dei canali social del “Movimento 17 ottobre”, per il quale i PM della Procura del capoluogo lombardo hanno richiesto la convalida del fermo e «la misura cautelare personale della custodia in carcere» che, come si evince dalla stessa richiesta della Procura, «appare allo stato quella più idonea». Quella che trapela dalle carte della Procura è la punta di un iceberg che ha nel giovane ricercatore e collaboratore freelance l’immagine più evidente di un radicalismo organizzato e strutturato, che non può essere sminuito o marginalizzato. Nonostante la gravità delle accuse e degli elementi che emergono di ora in ora, c’è chi non si arrende alla realtà e prosegue nella difesa a oltranza di Siher, che la Procura descrive come in possesso delle abilità e delle capacità per «sviluppare una strategia rivoluzionaria». Una figura al centro di una rete che conferma – come raccontiamo da mesi – l’esistenza di un’alleanza tra la sinistra radicale, l’antagonismo, gli anarchici e i gruppi islamici.

Siher è membro attivo ed emergente del nucleo milanese dei GPI (“Giovani Palestinesi d’Italia”) e ha contatti – scrivono i PM – con «ambienti antagonisti quali il movimento BDS, il Fronte della Gioventù Comunista e varie realtà sindacali di Firenze e Brescia», a cui si aggiungono i centri sociali del Nord-Est. Per non far mancare nulla alla collezione degli orrori, Siher dal gennaio del 2024 è anche presidente dell’associazione “Alba Nascente” (chiarissimo riferimento alla 113ª Sura del Corano, Al-Falaq) che, con l’obiettivo ufficiale di contrastare l’islamofobia e il razzismo, è considerata dagli inquirenti vicina alla «prassi della Fratellanza Musulmana». Quanto alle posizioni anti-israeliane e anti-occidentali, vi ha dato sfogo sul suo blog Rihla (anche qui un chiaro riferimento alla tradizione letteraria araba dei racconti di viaggio). Siher non è uno sprovveduto, né il secchione della porta accanto con qualche eccesso di enfasi politico-religiosa, ma un soggetto radicale e fanatico, dietro il quale si cela una fitta rete di relazioni e collaborazioni con finalità eversive.

Del resto, gli inquirenti fanno notare con quanta «enfasi apologetica» Siher facesse riferimento agli eventi di Milano, annotando nella richiesta al GIP: «La finalità terroristica, pertanto, non connota solo i concreti atti violenti posti in essere nelle piazze da una fiumana innumerevole di malviventi, ma anche l’incitamento online alla loro reiterazione, dacché l’organizzazione delle manifestazioni violente e l’incitazione pubblica alla loro ripetizione, se da un lato istigano alla commissione di delitti contro l’ordine pubblico, al tempo stesso veicolano un messaggio dal contenuto fortemente simbolico, di cui sono destinatari tanto le autorità quanto i consociati: una dichiarazione di “guerra” continua». Su Instagram scriveva: «Meloni dichiara guerra al futuro di questo paese e noi dichiariamo guerra a questo Presente infame» e anche «Lo Stato ci piscia addosso e i media ci fanno credere che piove».

Nel corso della perquisizione è stato inoltre ritrovato sul computer del giovane ricercatore – con la passione per l’attività eversivo-rivoluzionaria – un PDF denominato “Rivoluzione, istruzioni per l’uso”, già noto ai membri del gruppo con il titolo più ampio “Rivoluzione, istruzioni per l’uso. Liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione egiziana del 2011”, a proposito dei “Fratelli Musulmani”. Le indicazioni contenute nel manuale sono spesso accompagnate da immagini, in particolare le illustrazioni della sezione più pratica del documento mostrano l’abbigliamento, gli oggetti e le tattiche da adottare durante una manifestazione di protesta e negli scontri con le Forze dell’ordine. Qui siamo davanti a una realtà drammatica: il fondamentalismo islamico e le reti esterne (Fratelli Musulmani, Hamas e dunque l’Iran) si sono infiltrate, hanno costruito alleanze, hanno saldato patti con gruppi della sinistra radicale, e con la galassia pro-Pal e rappresentano una minaccia concreta all’interno del nostro paese.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

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Pasquale Ferraro