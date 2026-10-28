È tornato in libertà Youssef Siher, il ricercatore italiano di origini marocchine fermato nella notte di sabato scorso. Il trentenne era indagato in quanto amministratore del canale Telegram “Movimento 17 ottobre”, nato dopo i due giorni di saccheggi e devastazioni che hanno colpito Milano. Per lui, la sezione distrettuale antiterrorismo della Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere ma la gip Tiziana Landoni ha respinto la richiesta di convalida del fermo e quella di applicazione della misura cautelare avanzata dalla pm Francesca Crupi, titolare dell’inchiesta insieme al procuratore Marcello Viola. La decisione, secondo quanto riferito da fonti legali all’ANSA ha portato alla scarcerazione del ricercatore. Le accuse contestate a Siher erano quelle di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo e di violenza organizzata in occasione di manifestazioni pubbliche.

Per la gip “nei post e nel comunicato dianzi richiamati l’indagato non prospetta mai il ricorso ad azioni violente o l’adozione di altri comportamenti integranti fattispecie di reato, né il medesimo risulta aver evocato le gravi violenze verificatesi nelle giornate del 17 e 18 ottobre 2026 (da lui neppure menzionate) quale modello di attuazione delle forme di protesta e di mobilitazione collettiva da lui proposte”.

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Luca Frasacco