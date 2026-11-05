Regione Campania approva nuove Linee di indirizzo per la tutela del benessere animale, in relazione all’attendamento di circhi, mostre faunistiche itineranti, esposizioni temporanee, esibizioni e spettacoli con animali. Il provvedimento definisce un sistema coordinato di strumenti tecnico-operativi finalizzato a rendere più omogenee, tracciabili ed efficaci le attività di verifica e controllo svolte dai Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, rafforzando il raccordo istituzionale con i Comuni e le altre Autorità competenti. Il benessere animale non può essere subordinato alle logiche dell’intrattenimento. È questa la logica che sottende la delibera approvata oggi, con cui laapprova nuovein relazione all’attendamento di circhi, mostre faunistiche itineranti, esposizioni temporanee, esibizioni e spettacoli con animali. Il provvedimento definisce un sistema coordinato di strumenti tecnico-operativi finalizzato a rendere più omogenee, tracciabili ed efficaci le attività di verifica e controllo svolte daidellerafforzando il raccordo istituzionale con i Comuni e le altre Autorità competenti. Tra gli elementi qualificanti figurano l’introduzione di una check-list tecnico-veterinaria regionale e di un Indice di Rischio, espresso su una scala da 0 a 100, che considera diversi fattori, tra cui le caratteristiche degli animali, la loro movimentazione, la documentazione, le condizioni strutturali e i precedenti dell’operatore. Il sistema consentirà di orientare la programmazione, l’intensità e le successive verifiche dei controlli sulla base di criteri uniformi e proporzionati al rischio. “Non possiamo considerare normale che gli animali siano costretti a vivere o a esibirsi in condizioni incompatibili con la loro natura e con le esigenze del loro benessere. L’intrattenimento non può giustificare situazioni di sofferenza o condizioni di detenzione inadeguate”, ha dichiarato l’assessora regionale alla Tutela degli animali, Fiorella Zabatta. “Con questa delibera compiamo un passo concreto in tale direzione. Mettiamo a disposizione dei Comuni e dei Servizi Veterinari delle ASL strumenti operativi condivisi, procedure di verifica omogenee e un sistema di valutazione del rischio che permetterà di orientare i controlli in maniera più mirata. Vogliamo che la tutela del benessere animale sia assicurata attraverso criteri rigorosi e uniformi in tutta la Campania, evitando che differenze nelle modalità operative possano compromettere l’efficacia della vigilanza”.

“La nostra attenzione – prosegue l’assessora Zabatta – riguarda non soltanto gli aspetti sanitari e documentali, ma anche le condizioni strutturali in cui gli animali vengono custoditi, la loro movimentazione e tutti gli elementi che possono incidere sul loro benessere. Gli animali sono esseri senzienti e il loro benessere non può essere subordinato alle esigenze dello spettacolo. Il percorso verso il graduale superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi, delineato dal legislatore nazionale, rappresenta un orizzonte rispetto al quale anche le istituzioni regionali sono chiamate a esercitare con responsabilità le proprie competenze. Questa delibera non introduce nuovi divieti, ma rafforza gli strumenti di tutela e di vigilanza oggi disponibili. È un intervento che si inserisce in una visione più ampia, fondata sul rispetto degli animali e sulla responsabilità delle istituzioni”.

Le Linee di indirizzo prevedono inoltre un flusso operativo per il coordinamento tra Comuni e Servizi Veterinari delle ASL, dalla presentazione delle istanze alle attività di verifica, fino alla registrazione degli esiti e al monitoraggio regionale. È prevista una relazione tecnico-operativa annuale sulle attività svolte, sulla distribuzione delle classi di rischio, sulle principali non conformità riscontrate e sugli esiti delle successive verifiche.

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