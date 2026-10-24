All’insegna di un ponte programmatico e politico che deve unire un Nord produttivo ed un Sud che vuole correre, inizia oggi il congresso straordinario della Lega a Milano. Abbiamo raggiunto Gianpiero Zinzi, coordinatore della Lega in Campania.

On. Zinzi inizia oggi il congresso straordinario della Lega. Lei ha presentato un atto di indirizzo per il Mezzogiorno. Cosa propone?

«Dal Mezzogiorno può arrivare una spinta decisiva per il rilancio politico della Lega. In questi anni al Governo abbiamo dimostrato che, con misure concrete come gli incentivi per il lavoro, gli interventi sulla scuola e gli investimenti nelle infrastrutture, abbiamo raggiunto livelli di occupazione mai registrati prima in tutto il Sud, restituito speranza e futuro a tanti ragazzi che siamo riusciti a riportare tra i banchi di scuola e sbloccato cantieri e opere fermi da anni, che i nostri cittadini attendevano da tempo».

Ma c’è una mozione per il Settentrione. Sarà uno scontro Nord-Sud anche al congresso?

«Verissimo, c’è una mozione per il Settentrione firmata da tutti i governatori e anche da Matteo Salvini. L’ho letta e non vedo nessuno scontro Nord-Sud, anzi. Ho apprezzato che sia stato ribadito il forte legame tra le due questioni che la Lega sta affrontando unitariamente per risolvere le diverse criticità. Inoltre, l’atto di indirizzo ripropone il tema della ZES nazionale, sulla scia del modello utilizzato per il Mezzogiorno. L’attuale ZES unica ha già generato investimenti diretti per oltre 9 miliardi di euro, con un impatto economico complessivo stimato vicino ai 60 miliardi. Credo sia un bene che da una misura pensata per la crescita del Mezzogiorno possa nascere un’idea per il resto del Paese».

L’abbiamo vista promotore tra gli autotrasportatori in sciopero di un dialogo tra con il ministro Salvini. Com’è andata?

«Il confronto ha già prodotto i primi risultati. Molte sigle hanno revocato i blocchi. Il ministro ha sbloccato oltre un miliardo di euro, anche per alleggerire il costo del carburante. I primi pagamenti dal MIT sono già partiti, le richieste sono tante e saranno soddisfatte. È evidente che, mentre Conte e Schlein speculavano sui problemi degli autotrasportatori, la Lega ed il Governo hanno affrontato con serietà e responsabilità una questione che purtroppo non dipende certo da noi, ma dalle tensioni geopolitiche in corso».

La nuova legge elettorale. Il centrodestra ha dimostrato di essere compatto, ma ci sono già le prime frizioni. Qual è la situazione?

«L’unità è un dono prezioso che il centrodestra che fin dalla sua nascita ha saputo custodire e difendere. D’altronde, quando un partito come la Lega può contare su una comunità di persone competenti, non capisco cosa ci sia di male nel proporre quello che secondo noi è il profilo migliore per il bene di una comunità. La Lega ne ha tanti e faremo valere le nostre prerogative, perché vogliamo essere protagonisti del cambiamento».

Tornando al congresso della Lega, come vede lo scontro tra Salvini e Garavaglia? La Lega cambierà volto?

«Non vedo perché la Lega dovrebbe cambiare. La Campania sarà granitica nel ribadire la fiducia nel segretario Matteo Salvini che ha dimostrato grande attenzione ed investito risorse eccezionali per tutto il Sud del Paese. Penso agli oltre 26 miliardi di risorse stanziate per i cantieri aperti in Campania, una cifra che non ha precedenti. Ma ricordo anche gli interventi sulle scuole, i 200 milioni per la bonifica della Terra dei Fuochi dopo anni di bugie della sinistra, i fondi per affrontare l’emergenza del bradisismo, la crisi idrica e la manutenzione del nostro patrimonio culturale. E poi, sinceramente, non vedo per quale motivo la Campania dovrebbe voltare le spalle a Salvini, che per primo ha avuto l’intuizione di una Lega nazionale, capace di dare forza al Mezzogiorno come nessun altro aveva mai fatto. Il congresso sancirà la sua riconferma e la Lega ne uscirà ancora più forte e coesa di prima».

Luca D'Alessio Dottore in Scienze politiche. Master di II livello in Comunicazione strategica politico-istituzionale. Le tematiche socio politiche, la sicurezza interna ed estera e le dinamiche di geopolitica internazionale è ciò che mi appassiona alla luce anche di una forte esperienza ispettiva di oltre 25 anni nella Corpo della Guardia di Finanza. Si è davvero Riformisti se, dopo essersi confrontati il giusto, si passa alla teoria della praxis.

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Luca D'Alessio