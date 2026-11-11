Lo scorso giugno era entrata da pochi giorni in casa di una coppia di anziani ultrasettantenni come nuova badante e, dopo aver appurato l’assenza degli altri familiari che frequentavano saltuariamente l’abitazione, ha preparato una zuppa di fagioli con all’interno gocce di una sostanza dopante per narcotizzare marito e moglie e svaligiare casa. E’ la storia emersa grazie alle indagini della Squadra Mobile di Napoli e della polizia giudiziaria del Commissariato San Ferdinando che nel giro di poco più di quattro mesi sono riusciti a cristallizzare il coinvolgimento della donna, una 53enne di nazionalità georgiana, in quello che inizialmente era passato come un furto misterioso.

Anziani drogati in casa, poi la fuga

Grazie alla tenacia degli investigatori, è stato appurato che nell’appartamento di un condominio residenziale di via Piedigrotta, nel quartiere Chiaia, lo scorso giugno era stata consumata una rapina aggravata da parte della nuova badante che nel giro di pochi giorni ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver portato via 50mila euro in contati e monili in oro per un valore di circa 100mila euro.

I poliziotti, grazie alla visione delle telecamere presenti all’interno del palazzo, al lettore targhe presente in zona (che è riuscito a leggere la targa dell’auto utilizzata dalla donna) e alle descrizioni fornite dalle vittime (storditi e sopresi dal fatto di non essersi svegliati al solito orario), sono riusciti a identificare la 53enne che nel giro di poche ore aveva però lasciato la città di Napoli. Le indagini non si sono fermate e, controllando i movimenti dei familiari, gli agenti sono riusciti a rintracciare la badante domenica scorsa, 8 novembre.

Badante tradita dalla religione

A tradire la donna è stata la fede. Come la maggior parte dei georgiani, legati alla Chiesa Ortodossa Apostolica Georgiana, la domenica è il giorno dedicato al culto e al riposo. Così appena è rientrata a Napoli per unirsi ai familiari e trascorrere la domenica ‘sacra’ in casa, non molto distante dalla Stazione Centrale, è scattato il blitz della polizia: la 53enne, dopo essere stata fermata, è stata trovata in possesso di un flacone contenente lo stesso medicinale narcotizzante rinvenuto nella zuppa. Inoltre era in possesso di un documento d’identità falso (era intestato ad altra persona nonostante la sua foto). Nella borsa trovate anche le ricevute dei pagamenti inviati ai figli nelle scorse settimane.

Il provvedimento è stato convalidato oggi dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto per la donna la misura della custodia cautelare in carcere.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 faccio parte della redazione del Riformista.

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