Il presidente del Consiglio, per il tramite dello studio MpmLegale di Roma, ha depositato all’ l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, l’Euipo, una istanza di registrazione del suo timbro vocale.

Una registrazione di pochi secondi, quattro per l’esattezza, in cui viene pronunciata una singola e semplice frase, per certi aspetti quella più iconica che ha segnato anche l’avvio della dimensione pop della leader di Fratelli d’Italia, “io sono Giorgia Meloni”.

La domanda di deposito evidentemente tra le altre motivazioni è stata pensata anche guardano alla prossima polarizzazione elettorale del 2027 e agli utilizzi impropri della sua voce, in particolare in deepfake o in video generati con l’intelligenza artificiale che possano poi alternare la percezione della realtà degli utenti. Del resto, che presto o tardi si arrivasse a una tutela del genere era anche inevitabile, se non necessaria per certi aspetti. In questi ultimi quattro anni, gli account social della Meloni sono cresciuti in modo costante aumentando la platea di oltre 19 milioni di follower e portando la sua audience attuale, considerando tutti i social media presidiate da un account ufficiale, a 23 milioni di follower.

Ma, a prescindere dalla consistenza numerica delle fanbase, da Facebook a TikTok, da Linkedin a Instagram, c’è anche da considerare che nonostante il ruolo istituzionale, che volente o nolente impone anche ai post social una etichetta, almeno in Italia è ancora così, l’engagement dei canali meloniani fa invidia a quello raccolto da numerosi influencer e content creator.

La politica, a dispetto di quanto si è portati a pensare, rimane uno degli ami più succulenti per gli algoritmi delle piattaforme, basta un nulla per far appiccicare a un post milioni di like, condivisioni e commenti. Del resto, solo nell’ultimo mese, parliamo ovviamente di settembre, i contenuti pubblicati da Giorgia Meloni sul suo account Instagram, il più seguito tra tutti quelli dei leader europei, hanno incassato 4.014.176 mi piace e 44.770.735 visualizzazioni totali. Numeri quindi da far impallidire anche Chiara Ferragni prima che l’affaire beneficenza e pandoro trasformassero le sue performance da straordinarie a normali.

Per non parlare dei risultati sugli incrementi dei nuovi follower, infatti, sempre nello scorso mese gli account hanno ottenuto una crescita totale di 567 nuovi iscritti, di cui ben 100 mila solo su TikTok e oltre 370 su Facebook, senza contare i 58 mila di Instagram e i 30 mila di X.

Domenico Giordano Domenico Giordano è spin doctor per Arcadia, agenzia di comunicazione di cui è anche amministratore. Collabora con diverse testate giornalistiche sempre sui temi della comunicazione politica e delle analisi degli insight dei social e della rete. È socio dell’Associazione Italiana di Comunicazione Politica. Quest'anno ha pubblicato "La Regina della Rete, le origini del successo digitale di Giorgia Meloni (Graus Edizioni 2023).

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