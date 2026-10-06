È efficace l’immagine della liana che “La Vanguardia” usa da mesi per raccontare questo nuovo tentativo di Pedro Sánchez di trasformare una sconfitta in un rilancio. Caduto sulla casa, sulla casa stessa il premier uscente spagnolo tenta di ricostruire il suo potere. Mossa azzardata. Ma coerente con il personaggio. El País non parla chiaramente di plebiscito, ma lo lascia intendere. C’è poi l’incognita dei numeri. In Spagna si vota con un sistema proporzionale corretto dal metodo D’Hondt e su base provinciale. Pp e Vox correranno separati. L’eventuale maggioranza si costruirà dopo il voto.

Il governo affossato e le elezioni del 29 novembre

Pp, Vox e Junts hanno affossato il governo più socialista d’Europa che, a suon di decreti, aveva cercato di uscire dall’emergenza abitativa. Più protezione dagli sfratti, proroga dei contratti, limiti agli aumenti degli affitti e agli acquisti dei fondi speculativi. Alle elezioni del prossimo 29 novembre, Sánchez pretenderà un ulteriore giro di vite a sinistra. Il modello progressista che piace tanto in Italia e che ha influito non poco sull’attuale composizione della Commissione Ue a Bruxelles si propone di diventare ancora più massimalista. I tempi cambiano. È davvero il momento per questa virata?

Il tutto per tutto

Non c’è di che stupirsi, però. Sánchez è un animale politico, e come altri leader europei prima di lui, in circostanze molto diverse – Renzi e Macron, esempi a random – in un momento di crisi punta tutto su un numero secco alla roulette. Come va, va. Attenzione alla hybris, però. Perché l’intenzione di rischiare tutto a Sánchez può far sottovalutare il logoramento accumulato. Quella che si chiude è una legislatura nata fragile e rimasta tale. Il leader socialista è tornato alla Moncloa nel 2023 grazie a una maggioranza eterogenea. Fatta di sinistra radicale e indipendentisti catalani, tenuta insieme anche dalla controversa amnistia ai leader del procés. Da allora ha governato con maggioranze intermittenti e negoziati voto per voto, fino alla rottura con Junts. Poi ci sono stati gli scandali. Il caso Koldo ha investito l’ex ministro José Luis Ábalos e il suo collaboratore Koldo García, per allargarsi fino a Santos Cerdán, già numero tre del Psoe. A seguire sono arrivate le inchieste sulla moglie, Begoña Gómez, e sul fratello David. Sánchez non ne è mai stato coinvolto direttamente. Il tutto però stride con il fatto che, nel 2018, avevano ottenuto il consenso degli elettori picchiando duro sulla corruzione del Partido Popular.

La Spagna è un’anatra zoppa

E poi ci sono le grandi vicende gestite male. L’alluvione di Valencia due anni fa, il blackout dell’aprile 2025, che paralizzò per ore buona parte della penisola, e la crisi migratoria di Ceuta quest’estate. Emergenze diversissime, accomunate però dall’idea di un esecutivo sempre preso in contropiede quando è sotto pressione. La Spagna è un’anatra zoppa. Perché, ai problemi politici, fa da contraltare una delle economie più dinamiche dell’Eurozona, con una crescita superiore alla media europea, occupazione in aumento e debito in discesa. Il tutto è un’occasione per le destre. Se Sánchez vuole giocare al referendum, il popolare Feijóo si è già detto carico. Gli bastano due proposte politiche: stabilità istituzionale e aumento dell’offerta immobiliare. Anche se ai popolari serve il sostegno di Vox. Il loro leader Abascal sta erodendo il consenso ai moderati. Seguendo un trend simmetrico a quello del 2023. Il rischio quindi è che le nuove Cortes siano altrettanto instabili rispetto alle uscenti. Ma con i colori differenti.

Antonio Picasso Antonio Picasso, giornalista e consulente di comunicazione. Ha iniziato a scrivere di economia, per poi passare ai reportage di guerra in Medio Oriente e Asia centrale. È passato poi alla comunicazione d’impresa e istituzionale. Ora, è tornato al giornalismo. Scrive per il Riformista ed è autore del podcast “Eurovision”. Ha scritto “Il Medio Oriente cristiano” (Cooper, 2010), “Il grande banchetto” (Paesi edizioni, 2023), “La diplomazia della rissa” (Franco Angeli, 2025).

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