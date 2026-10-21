Un maratoneta si presenta alla partenza con scarpe progettate per restituire parte dell’energia a ogni passo. Un calciatore si allena con sensori che misurano accelerazioni, fatica e movimenti. Un altro atleta utilizza sostanze vietate per migliorare artificialmente le proprie prestazioni. In tutti e tre i casi la tecnologia, o la scienza, contribuisce al risultato. Eppure soltanto nell’ultimo caso parliamo necessariamente di una violazione delle regole antidoping. La differenza non è che un aiuto consenta di vincere e un altro no: ogni allenamento, attrezzatura o strategia ha proprio lo scopo di migliorare la prestazione. Il punto è quali vantaggi una competizione abbia deciso di ammettere, quali rischi consideri inaccettabili e quale capacità voglia davvero mettere alla prova. Se nello sport abbiamo imparato a distinguere tra potenziamento legittimo e alterazione della gara, perché nell’intelligenza artificiale continuiamo a discutere come se esistessero soltanto due possibilità, usarla oppure non usarla?

World Athletics disciplina caratteristiche e utilizzo delle calzature da gara e degli ausili meccanici, mentre le norme antidoping considerano non soltanto il potenziale miglioramento della prestazione, ma anche la salute degli atleti e lo spirito sportivo. Un dispositivo di monitoraggio può essere ammesso in determinate condizioni; un supporto che interferisca con l’esecuzione della gara può non esserlo. La lezione è semplice: l’equità non nasce dall’assenza di tecnologia, ma dalla chiarezza delle condizioni nelle quali la tecnologia partecipa alla competizione.

Portiamo ora il ragionamento fuori dallo stadio. Una scrittrice utilizza un modello generativo per verificare riferimenti storici, una seconda discute con lo stesso sistema la costruzione dei personaggi e riscrive per mesi le proprie pagine, una terza chiede di produrre il romanzo quasi interamente e si limita a scegliere la versione da presentare. Tutte hanno «usato l’IA», ma non hanno compiuto la stessa operazione. La formula che oggi accompagna molti concorsi, dichiarare l’uso oppure vietarlo, è necessaria in certi casi ma non basta a descrivere queste differenze. Contare i caratteri scritti dalla macchina non significa misurare il contributo alla creatività.

Le grandi istituzioni culturali hanno già cominciato a confrontarsi con questo problema. Per il Pulitzer 2027, nelle categorie librarie, viene chiesto ai candidati di spiegare se e come abbiano impiegato strumenti di intelligenza artificiale. Nel giornalismo, le istruzioni per il 2026 richiedono di descrivere anche le tecniche innovative utilizzate nelle indagini e nella produzione dei lavori, mentre per le categorie fotografiche sono previste attestazioni restrittive sull’assenza di strumenti AI nell’opera presentata. Intanto la letteratura affronta controversie ben più dolorose. In ottobre l’Atlantic ha sollevato sospetti sull’autorialità di un racconto premiato con il Caine Prize; l’autore ha respinto le accuse e Associated Press ha raccontato le obiezioni all’affidabilità dei rilevatori automatici. La tutela dell’autenticità non può trasformarsi in un processo sommario fondato su percentuali prodotte da un altro algoritmo.

Sul versante scientifico il quadro è ancora differente. Il Nobel per la Chimica 2024 ha riconosciuto, tra gli altri, Demis Hassabis e John Jumper per il lavoro sulla previsione delle strutture proteiche con AlphaFold2. Qui l’intelligenza artificiale non è un corpo estraneo che avrebbe contaminato la scoperta: è parte essenziale della metodologia e dell’innovazione riconosciuta. Ma immaginiamo che un sistema futuro formuli l’ipotesi, progetti gli esperimenti, analizzi i dati e scriva la pubblicazione mentre il ricercatore appone soltanto il proprio nome. Il risultato potrebbe essere importante per la collettività, ma il problema dell’attribuzione del merito resterebbe aperto. La bontà del risultato e la legittimità del riconoscimento personale sono due giudizi diversi, che non dobbiamo confondere.

Qui si nasconde un errore speculare. Da una parte rischiamo di considerare sospetta qualunque opera nata con l’aiuto dell’IA; dall’altra potremmo decidere che, se il risultato è bello, originale o utile, non importa più come sia stato ottenuto. Nessuna delle due posizioni è sufficiente. Il valore di un romanzo non sparisce perché l’autore ha utilizzato un sistema per confrontare alternative narrative. Il valore dell’opera va giudicato anzitutto per ciò che l’opera realizza: la sua qualità estetica, la solidità delle prove, la capacità di produrre conoscenza o di modificare il nostro sguardo. Ma un premio non valuta soltanto l’oggetto finale. Promette anche di riconoscere una determinata prestazione, e proprio questa promessa impone un secondo giudizio.

Proverei allora a proporre un principio: non un divieto generale di intelligenza artificiale, ma un criterio di integrità della prestazione. Prima di decidere quali strumenti consentire, ogni premio, concorso, università o organizzazione dovrebbe dichiarare con precisione che cosa intende riconoscere. L’espressione personale? La capacità di documentare fatti? La scoperta scientifica? L’originalità di una soluzione? Il lavoro collettivo? Solo dopo avrebbe senso stabilire quali forme di preparazione, assistenza, collaborazione e sostituzione siano compatibili con quello scopo. Se un concorso vuole misurare la scrittura autonoma di uno studente, la generazione integrale del testo può svuotare la prova. Se una competizione premia la migliore soluzione a una sfida scientifica, vietare gli strumenti più avanzati può tradire il suo stesso obiettivo. Il limite non dovrebbe essere tracciato intorno alla macchina, ma intorno alla prestazione che dichiariamo di voler riconoscere.

Questo limite, però, deve essere cristallizzato in regole comprensibili prima della gara, non inventato dopo che qualcuno ha vinto. Devono contare la trasparenza sul contributo tecnologico, la possibilità di verificare i passaggi rilevanti, l’equità tra partecipanti e la responsabilità di chi firma l’opera. Servono dichiarazioni proporzionate e criteri verificabili, diversi a seconda della natura del riconoscimento. Anche la responsabilità va trattata con precisione: comprendere e difendere il risultato è necessario, ma non sempre basta per rivendicarne la paternità creativa. Trasparenza, paternità e merito non sono sinonimi.

Resta infine una domanda più difficile, che lo sport ci aiuta a vedere ma non può risolvere al nostro posto. Quando inizia la competizione intellettuale? Un atleta può separare, almeno approssimativamente, allenamento e gara. Uno scrittore non può dividere con la stessa nettezza le letture, i dialoghi, le esperienze e il momento della creazione. Le idee nascono sempre anche dal confronto con altro da noi: persone, libri, strumenti, critiche. Perciò non possiamo applicare alla creazione una versione meccanica del regolamento sportivo. Possiamo però prenderne la lezione più importante: le regole non devono demonizzare gli strumenti, ma proteggere il significato delle competizioni.

Forse il vero rischio del doping cognitivo non è usare una macchina per pensare meglio. È presentare come prova di una capacità personale qualcosa che quella capacità non dimostra, oppure rifiutare un’opera eccellente soltanto perché non corrisponde alla nostra nostalgia di una creatività senza strumenti. Tra questi due errori c’è uno spazio da costruire, fatto di limiti espliciti e di libertà creativa. Dobbiamo poter riconoscere la bontà di un processo e di un risultato anche quando sono aumentati dall’intelligenza artificiale, senza rinunciare a chiedere chi abbia fatto che cosa e quale merito stiamo premiando. La domanda decisiva non è se l’IA debba entrare nelle competizioni dell’ingegno. Vi è già entrata. La domanda è se avremo l’intelligenza istituzionale di stabilire, prima del verdetto, quali vittorie vogliamo continuare a chiamare umane e quali nuove forme di creazione siamo pronti a riconoscere.

Carlo Maria Medaglia Prof. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL

© Riproduzione riservata

Carlo Maria Medaglia