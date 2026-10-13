Un ufficiale medico specializzato in dermatologia, formato a spese dello Stato presso l’Accademia di sanità, resta senza incarico e non può esercitare la propria professione per la quale è stato assunto. Nel frattempo al suo posto, nell’Istituto militare dove lavorava, viene assunto un dermatologo esterno. L’incredibile vicenda, ora al vaglio della Corte dei Conti della Lombardia per l’ipotesi di danno erariale, riguarda un capitano medico dell’Aeronautica militare.

Tutto ha inizio nel febbraio 2020, quando l’ufficiale, impegnato nella specializzazione in dermatologia al Policlinico di Milano, contrae il Covid. Seguono quasi due mesi di convalescenza e una girandola di contrasti con i superiori, trasferimenti e decisioni che finiranno per impedirgli di svolgere il lavoro per cui era stato formato. E anche, per non farsi mancare nulla, un procedimento giudiziario per delle conversazioni registrate a sua insaputa. L’accusa è quella di diffamazione militare aggravata, nel quale figurano tra le parti civili anche i suoi superiori, due generali, con cui i rapporti si erano deteriorati. Nel settembre 2024 la Cassazione, comunque, lo assolve definitivamente perché il fatto non sussiste.

Nel frattempo, nel novembre 2022, il capitano ha finalmente conseguito la specializzazione in dermatologia con il massimo dei voti, 70 su 70, e ha chiesto di essere assegnato alla sezione di dermatologia dell’Istituto di medicina aerospaziale dell’Aeronautica militare di Linate, dove già presta servizio e dove la sua professionalità può essere utilizzata con profitto. La richiesta, a sorpresa, non viene accolta e il posto resta senza di lui. Dopo diversi colloqui con la Direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica e alcune ipotesi di trasferimento, scatta allora il trasferimento d’autorità al Centro ospedaliero militare di Milano (Cmo). Il Centro, però, non dispone di un servizio di dermatologia e non prevede in organico un ufficiale con quella specializzazione. Il capitano viene pertanto inquadrato come ufficiale internista a disposizione del direttore, benché la medicina interna e la dermatologia siano discipline differenti. Con il risultato che, da allora, non gli viene assegnato un incarico medico effettivo. Un dermatologo militare che non fa il dermatologo.

All’IMAS di Linate, dove invece avrebbe potuto lavorare, il servizio dermatologico viene affidato a un professionista civile esterno. Non soltanto: le ore settimanali previste per l’attività specialistica raddoppiano. Una beffa: da una parte un ufficiale medico stipendiato dall’amministrazione, specializzato proprio nella disciplina richiesta; dall’altra un servizio, anche potenziato, che viene coperto da un professionista civile. Il capitano, alla ricerca di un incarico adeguato, essendo stato progressivamente isolato e penalizzato sul lavoro, non si perde d’animo e presenta ricorso al Tar, ottenendo l’annullamento del trasferimento. L’amministrazione militare, per tutta risposta, pensa bene di reiterare il suo trasferimento. Ma anche questo secondo provvedimento viene nuovamente impugnato, con il Tar che chiede chiarimenti sull’effettivo impiego dell’ufficiale presso il Centro ospedaliero. Ad oggi nessuna risposta è pervenuta. Della vicenda è stato interessato anche Guido Crosetto, ministro della Difesa.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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