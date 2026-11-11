Celebrando la messa nera della rivolta sociale, Maurizio Landini ha imposto un giuramento ai catecumeni del campo allargato: quando la Cgil vi porterà a Palazzo Chigi, il vostro primo compito sarà quello di esibirvi in una sovratassazione dei patrimoni netti o più genericamente della ricchezza (“lo sterco del diavolo”), si chiami essa imposta patrimoniale o altro. Tutti hanno giurato in un tripudio di intenti comuni. Il solo che ha espresso delle riserve è l’esponente che ne capisce di più. Ernesto Maria Ruffini, già direttore dell’Agenzia delle entrate, fondatore di Più Uno, new entry del campo largo, ha spiegato che l’imposta «funziona solo per dire di aver tassato i grandi patrimoni», ovvero per fare propaganda.

Non andiamo oltre: nel dibattito è possibile trovare tanti argomenti pro o contro un’imposta siffatta. Ai suoi sostenitori piace vincere facile: raccontano che i pochi Paperoni contribuenti non si accorgerebbero neppure della nuova tassa, mentre – come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci – in tanti ne beneficerebbero perché il gettito andrebbe a finanziare i caposaldi del bene comune, vilipesi dal governo. Ma è proprio qui che casca l’asino. Davanti a Landini ognuno ha presentato la sua proposta. Benché nei contenuti vi siano delle differenze, il gettito della patrimoniale sarebbe comunque elevato. La Cgil ha rilanciato – come nell’anno scorso – l’idea di un contributo di solidarietà dell’1% sui contribuenti titolari di un patrimonio netto di almeno 2 milioni: un contributo che libererebbe risorse per 25 miliardi di euro. Avs si muove nel solco tracciato da Oxfam con la campagna “La grande ricchezza”: l’1,7% per patrimoni da 5,4 a 8 milioni, il 2,1% da 8 a 20,9 milioni e il 3,5% sopra i 20,9 milioni, con un gettito stimato fino a 15,7 miliardi di euro l’anno. Visto che l’imposta graverebbe esclusivamente su chi ha una ricchezza netta complessiva superiore ai 5,4 milioni di euro (lo 0,1% più ricco d’Italia), Nicola Fratoianni ha scoperto di essere un moderato. A prescindere dal merito e dagli effetti economici e sociali di queste proposte, sembrano esagerate le cifre relative al gettito, soprattutto nel caso delle ipotesi che applicherebbero la nuova imposta su soglie di reddito molto elevate. Se ci guardassimo intorno, dall’Europa verrebbero indicazioni molto importanti. Sono in numero maggiore i Paesi che hanno abbandonato questa forma di tassazione di quelli che la applicano tuttora (Svizzera, Norvegia, Spagna). Se si considerano le relative norme, si vedrà che non sono meno severe di quelle proposte in Italia, ma che il gettito è lontano da quello che da noi viene declamato.

In Spagna (il solo Paese Ue) l’imposta sul patrimonio netto è progressiva, dallo 0,16% al 3,5% sul patrimonio superiore a 700.000 euro. Dal 2022 è in vigore anche un’”imposta patrimoniale di solidarietà”, dall’1,7% al 3,5% per patrimoni oltre i 3 milioni di euro, diventata permanente dopo la crisi del costo della vita. In Norvegia, la patrimoniale esiste dal 1892. C’è un’aliquota dell’1% sui patrimoni oltre 1,7 milioni di corone (circa 146.000 euro): lo 0,7% va ai Comuni, lo 0,3% allo Stato. Sopra i 20 milioni di corone l’aliquota sale all’1,1%. In Svizzera c’è un’imposta cantonale su patrimoni globali. Le aliquote variano molto tra cantoni: da 0,05% a 0,3% oltre 3,26 milioni di franchi (circa 3,49 milioni di euro). In Francia – è un caso particolare – dal 2018 la tassa non colpisce più il patrimonio netto, ma il solo patrimonio immobiliare. Scatta da 1,3 milioni di euro di valore netto. L’aliquota può arrivare fino all’1,5% a seconda degli scaglioni. Nel dibattito pubblico circola la proposta di una patrimoniale del 2% annuo sui patrimoni complessivi oltre 100 milioni di euro. Colpirebbe circa 1.800 milionari. E il gettito? Secondo l’Ocse, la Svizzera ha raccolto entrate equivalenti a 9,5 miliardi di euro dalle imposte sul patrimonio individuale nel 2023, pari al 4,3% del gettito fiscale complessivo. In Spagna, la cifra è stata di 3,1 miliardi di euro, pari allo 0,6% del totale. In Norvegia l’imposta ha generato l’equivalente di 2,7 miliardi di euro, pari all’1,5% delle entrate fiscali, mentre la Francia, con l’imposta mutilata, ha raccolto 2,3 miliardi di euro, pari ad appena lo 0,2%.

Come può essere possibile, allora, che un’imposta patrimoniale generale in Italia produca un gettito come quello predicato dai suoi proponenti? Forse da noi i ricchi sono in numero maggiore e più ricchi degli altri Paperoni europei? Tanto più che in Italia, al posto di una patrimoniale generale “onnicomprensiva”, vi è un mosaico di imposte patrimoniali specifiche su pezzi diversi della ricchezza immobiliare e mobiliare. Forse sarebbe utile qualche dato. Altrimenti potrebbe aver ragione Veronica De Romanis quando scrive sul QN che il mancato raggiungimento degli obiettivi di gettito diverrebbe il pretesto per abbassare i requisiti del prelievo.

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Giuliano Cazzola