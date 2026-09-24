Sconcerta l’orientamento del Partito Democratico di votare no al DDL sull’antisemitismo. Sarebbe un voltafaccia incomprensibile, dopo il voto di astensione al Senato, dopo che il Parlamento europeo aveva ratificato la definizione IHRA con il voto favorevole del PD e all’epoca anche di Elly Schlein, dopo l’approvazione ratificata dai governi Conte II e Draghi e inserita nella strategia di contrasto all’antisemitismo con la decisiva partecipazione del PD e dei suoi ministri.

Risulta incomprensibile la battaglia per sostituire alla definizione IHRA, quella di Gerusalemme che contiene cinque esempi essenziali identici alla prima. Dopo 10 anni di ratifica in oltre 40 paesi del mondo, mai nessun magistrato ha mai nemmeno pensato di poter inquisire qualcuno sulla base di questa definizione che di sé dice all’inizio ‘non giuridicamente vincolante’ e che riporta esempi che il PD per tre volte ha approvato come possibili contesti da criticare. Ringraziamo tutti i parlamentari dell’opposizione che si battono per una approvazione il più ampia possibile in Parlamento. Mai il principale partito della sinistra italiana ha votato contro una legge che difende una minoranza.

La nostra storica associazione è composta da centinaia e centinaia di iscritti che sempre nella loro vita hanno votato e militato a sinistra e che ora chiedono di riconsiderare questa scelta così categorica e ottusa, priva di una realtà giuridica, di esempi applicativi o di una interpretazione in punta di diritto minimamente sostenibile. Se il PD voterà no alla legge sull’antisemitismo produrrà una ferita difficilmente sanabile per molti di noi impegnati da sempre per il dialogo, la pace e la difesa delle minoranze.

Sinistra per Israele

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