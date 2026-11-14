I segnali e gli stimoli erano stati numerosi, ripetuti, chiari ma la reazione delle governances occidentali, e di quella italiana in particolare, ci hanno fatto giungere nudi o quasi all’appuntamento con il rischio cibernetico e con le sue infinite possibili declinazioni. Da noi i primi allarmi furono lanciati dal governo Berlusconi nel 2001, venticinque anni fa, quando, sulla scorta di quanto appreso dal Millennium Bug, alcuni gestori di “Infrastrutture Critiche”, tra cui Banca d’Italia, Rai, Enav ed altri, furono visitati, messi al corrente del pericolo e consigliati a condividere i propri sistemi informatici con la Polizia di Stato. Polizia di Stato che poi si è organizzata per la lotta al nuovo crimine, mentre gli altri comparti dello Stato, ed il settore privato, hanno fatto registrare ritardi, inconsapevolezza, noncuranza.

Un ruolo significativo nel percorso di edificazione della difesa lo ha avuto l’Europa, emanando appropriate norme e costringendo di fatto i paesi membri a correre ai ripari con la messa in pratica di norme puntuali ed accudenti. Tutto questo evidentemente non è bastato. Vediamo perché. Le democrazie sono costrette a scontare, rispetto alle autocrazie, un consistente svantaggio in questa nuova forma di confrontazione. Russia, Cina ed Iran hanno già incardinati, nelle loro strutture statuali, veri e propri eserciti da tastiera, con l’arruolamento spesso, specie in Russia, di agguerriti gruppi criminali, o ad aziende del settore come in Cina ed Iran. Il nostro mondo invece, con quello di cui dispone, si limita a regolare il settore come se fossimo in pace, tenta qualche difesa, evitando però anche solo di pronunciare la parola “attacco” per non sollevare critiche irresponsabili ed interminabili polveroni. Dimenticando che la reazione agli attacchi, a livello individuale o collettivo, è un concetto ormai radicato, anche a livello comunitario oltre che Nato.

Se questa è una guerra – e lo è da ormai molto tempo – bisogna attrezzarsi per combatterla, e combatterla tutti uniti, possibilmente accantonando appartenenze politiche o interessi di parte. La superficie di attacco nel mondo digitale è praticamente infinita, non esistendo alcuna attività umana non asservita ad elaborazione elettronica. La progettualità malevola, avendone i mezzi, potrà fare tutto ciò che concepirà, senza alcun limite, neppure quello della fantasia ormai superata sistematicamente dalla realtà. Inutile quindi disquisire sul perché di alcuni obiettivi anziché altri, tutto è a rischio e sinora pare di poter circoscrivere il campo al conseguimento da parte degli attaccanti di smarrimento, timore ed apprensione da parte dei cittadini e disorientamento in chi li governa. Il nostro paese è vecchio e pigro. Per recepire appieno certi temi, chi decide le sorti di qualunque organismo si deve impegnare seriamente in prima persona o cercare vie alternative alla propria inadeguatezza. In assenza di questo convincimento, come è successo anche da noi, tutti gli sforzi per divulgare consapevolezza sui nuovi pericoli sono serviti a poco, un po’ per l’incapacità degli esperti di rendere comprensibile la materia, ma molto per la scarsa propensione del mondo politico ed istituzionale a concentrarsi o semplicemente a leggere documenti anche brevi. Con il puntuale riproporsi però delle consuete pubbliche rissosità anche su argomenti critici per la collettività oltre che ostici per la comprensione.

Il vero e proprio tsunami che lo sviluppo della tecnologia informatica ha registrato negli ultimi anni è stato intercettato anche dal genio italiano; sono nate numerose, piccole ma straordinariamente performanti realtà industriali del settore rimaste però a lungo, ed in parte tuttora, isolate, prive di un qualunque riferimento industriale, istituzionale, o di semplice aggregazione di sistema. Leonardo ad esempio, operatore industriale cardine nel settore dell’aerospazio, non ha saputo appropriarsi dello stesso ruolo guida nel dominio cibernetico. Ed anche questo è un notevole handicap di sistema, tuttora altamente interdittivo, per il quale Leonardo andrebbe incoraggiato ad opportuno livello, ad assumere un ruolo di aggregazione e di traino. Si è dibattuto, ma forse non troppo a fondo, sull’incardinamento istituzionale dell’organismo che si sarebbe dovuto occupare del pericolo informatico e si è approdati all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Probabilmente andrà fatto un ulteriore passo avanti per giungere ad una configurazione più appropriata e definitiva dell’organizzazione per la sicurezza nazionale. Un provvedimento questo suggerito a più riprese – e purtroppo invano – da più di un autorevole ed esperto servitore dello Stato.

Oggi le attività sono distribuite tra vari attori istituzionali ma c’è sempre qualcosa che non gira, che genera frizioni o turbative, dissidi il più delle volte sotterranei su competenze rivendicate o indebitamente sottratte. Ed in un paese come il nostro dove l’unica attività consentita è quella del coordinamento tra i dicasteri e le loro demoltipliche, non si va molto lontano senza una forte attività di stimolo centrale. In altre parole, soprattutto in un periodo di necessità decisionale di urgenza e permanente, non pare saggio rimandare l’istituzione presso il vertice di governo di un organismo che vigili e prenda decisioni sulla sicurezza dello Stato, lo si chiami Consiglio Nazionale di Sicurezza o con altro nome. In conclusione, l’auspicio è che l’aggressività in rete possa promuovere i risultati che i ripetuti stimoli sul sistema nell’ultimo ventennio non hanno conseguito. Risultati sintetizzabili in una presa di coscienza di uno scenario molto simile ad una guerra, e che quindi come tale va gestito. Con la istituzione di un organismo affiancato al vertice di governo che possa, in seduta permanente, coordinare le risposte alle emergenze ed al contempo progettare l’adozione dei provvedimenti necessari. Soprattutto quelli atti a colmare il consistente divario di capacità e determinazione nel fronteggiare o progettare le risposte alle aggressioni cibernetiche ed a promuovere il raggiungimento di una capacità tecnologica ed industriale propria, con cui restare al riparo da insidiose dipendenze.

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Leonardo Tricarico