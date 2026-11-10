Inutile girarci intorno. Siamo in guerra. Ma non sono le armi ad essere puntate sull’Italia, bensì la cosiddetta «information warfare», un attacco ibrido perpetrato ai danni del Belpaese attraverso strumenti cibernetici. C’è chi la definisce guerra ibrida, sta di fatto che bisogna fare quadrato e tutelare gli asset italiani e i servizi che lo Stato offre. Ieri un presunto attacco hacker ha fatto tremare la Direzione italiana antimafia, ma il ministro Piantedosi ha smentito: «Nessuna acquisizione di info protette». I dati personali del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sono finiti sul «dark web», insieme a quelli di Franco Gabrielli, ex capo della Polizia e ora candidato nel movimento «Più Uno» di Ruffini. Alcuni giorni erano stati presi d’assalto i frigoriferi dei supermercati e, peggio, quelli degli ospedali, dove era conservato il sangue per le trasfusioni.

«La fase che viviamo non è ordinaria, non è paragonabile a nessun altro periodo passato perché le nuove tecnologie accentuano anche i problemi. Tutti i poteri dello Stato dovrebbero deporre l’ascia di guerra, chiudersi in una stanza e decidere insieme una strategia per sopravvivere», sentenzia il ministro della Difesa, Guido Crosetto in un’intervista al Corriere della Sera. L’Italia non è sprovvista di strumenti per contrastare gli attacchi, o meglio, si sta attrezzando. L’«agenda Crosetto» sul tema è nota. Non più tardi di un anno fa, il ministro pubblicò e mise a disposizione del Parlamento il non-paper «Il contrasto alla guerra ibrida: una strategia attiva». Se fino ad allora non serviva sfogliare questo lungo «piano d’attacco», ora è più cruciale che mai. In particolare, diventa rilevante quanto nel Transatlantico si stia discutendo il ddl Difesa, provvedimento che appartiene alla manovra finanziaria. Tra i vari articoli di questo ddl, il più rilevante per l’organizzazione e il contrasto è l’Art. 30.1, che illustra uno strumento di coordinamento della Difesa da attacchi ibridi e introduce il Centro interforze di addestramento per il combattimento e per il contrasto alla minaccia ibrida. Questo consesso sarà «retto da un generale di divisione o gradi corrispondenti delle Forze armate in servizio permanente, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa» e svolgerà funzioni di «contrasto congiunto alla minaccia ibrida, all’integrazione multi-dominio, alla sperimentazione e alla validazione di nuovi concetti operativi e all’ottimizzazione di processi decisionali».

Presente al G7 Esteri a Parigi, Tajani, ha chiesto all’Alto Rappresentante per gli Esteri Ue, Kaja Kallas, «di mettere al centro del dibattito il tema della guerra ibrida». Il vicepremier dichiara: «Per noi è importante essere uniti e dare un segnale forte di risposta a chi in questa fase cerca di provocare il caos in Europa e in Occidente da dovunque vengano questi attacchi», e prosegue: «Sono attacchi ostili al nostro modello di vita – continua Tajani -, messaggi contro l’Occidente, contro il nostro sistema democratico. Bisogna reagire, bisogna organizzarsi, bisogna anche rafforzare il nostro coordinamento», precisa Tajani. Ma tornando al ministro Crosetto, la sua strategia operativa si articola come segue: bisogna riconoscere il cyberspazio «nazionale» come vero e proprio campo operativo, nel quale la Difesa possa agire continuativamente per proteggere la sicurezza dello Stato; dare vita a un’Arma Cyber, cioè una «task force» di civili e militari, con un primo organico di 1.200 -1.500 unità (75% operative), fino a circa 5.000 specialisti, attiva 24 ore su 24, e destinata a crescere nei numeri; come scritto poc’anzi istituire un «Centro per il Contrasto alla Guerra Ibrida», vale a dire una struttura con funzioni di comando e controllo, condivisione delle informazioni e coordinamento del contrasto alla disinformazione e alla guerra cognitiva.

L’ultimo punto messo in atto dal Ministro della Difesa è una riforma normativa, per aggiornare il quadro legislativo e consentire alla Difesa interventi legittimi, tempestivi e proattivi contro le minacce cyber e ibride. Il ddl Difesa ne è un esempio e racconta anche un’altra cosa. Che il tempo dell’attesa sia finito, Crosetto lo beve scritto nero su bianco indicando la strategia da adottare. Talvolta la politica allunga i tempi, ma quando si parla di tutela della Nazione, i tempi dovrebbero accorciarsi. Il piano c’è e si sta mettendo in atto, ora che anche l’Ue ha attivato la clausola sulla flessibilità per l’Italia, non ci sono più scuse. Si corra, perché gli hacker sfrecciano.

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Christian Gaole