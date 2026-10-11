Da un magistrato ci si attende che, nello scrivere un provvedimento, usi le parole nel significato giuridico che gli è proprio. Depistaggio è anzitutto il nome di un delitto e, quando un giudice penale definisce «depistante» l’attività di un senatore della Repubblica, è lecito domandarsi se gli si stia attribuendo una condotta penalmente rilevante.

Il gip di Caltanissetta, archiviando il filone mafia-appalti delle stragi del 1992, attribuisce al parlamentare, già magistrato, Roberto Scarpinato un’«attività depistante», consistita nell’aver orientato il racconto dell’ex collega Natoli in senso favorevole a sé stesso. Scarpinato, però, non risulta indagato e, secondo quanto riferito dalla stampa, la stessa Procura non ravvisa nelle loro conversazioni indizi di reato a suo carico.

Scarpinato ha dunque ragione a protestare? La sua replica, tuttavia, non è stata più misurata. L’affermazione del gip sarebbe, tuona l’onorevole, «non solo gravemente falsa, ma essa stessa depistante». Peggio, il giudice avrebbe redatto il decreto «nel tentare di rianimare la pista mafia-appalti», mentre il provvedimento avrebbe dato manforte al «bullismo politico» contro di lui. Un qualsiasi cittadino che attribuisse simili intenzioni a un magistrato metterebbe prudentemente in conto una bella querela. Il gip querelerà Scarpinato? Se anche lo facesse, il senatore potrebbe invocare l’articolo 68 della Costituzione, ove quelle dichiarazioni fossero riconosciute come espressione della funzione parlamentare.

Intanto, al Csm si annunciano pratiche a tutela del gip, e il partito del senatore fa quadrato. Le solidarietà sono assicurate; la verifica delle accuse reciproche, molto meno. È sin troppo agevole prevedere che, a clamore sopito, tali reciproche accuse rimarranno affidate a un decreto e a un’intervista, e non verranno mai scrutinate in un’aula di giustizia. Non si tratta di augurare processi a taluno, ma di auspicare che il peso e la responsabilità di certe affermazioni non vadano riducendosi, fino a scemare, con l’aumentare del potere politico e giudiziario di chi le pronuncia.

© Riproduzione riservata

Luca Fanfani