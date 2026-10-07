Santi Bologna, gip di Caltanissetta, lo conosco di persona: giudice sereno dal tratto gentile, mite, educato, rispettoso dei diritti di tutti, il prototipo di chi non alza la voce perché non ne ha bisogno. Ha firmato un decreto di archiviazione e il senatore Roberto Scarpinato, che vi si è letto accusato di attività depistante, ha replicato che è «gravemente falso», parlando di «bullismo politico» e promettendo di non arrendersi mai. Il giudice che motiva diventa un bullo; il senatore che lo attacca, un perseguitato.

Criticare un provvedimento è legittimo: si impugna, si argomenta, si ricorre, è il bello dello Stato di diritto. Delegittimare chi lo ha firmato no, come ha ricordato il consigliere del Csm Ernesto Carbone, annunciando una pratica a tutela. Solidarietà è arrivata da Unicost e dai giovani di Magistratura Indipendente.

Dall’Anm, il sindacato di tutti i magistrati, per ora nulla. Eppure Bologna non è attaccato per un errore: lo è per aver fatto il giudice. E l’autonomia, l’indipendenza della magistratura, che Scarpinato invoca a ogni occasione, dove finiscono quando a esercitarle è un giudice che non gli dà ragione? E tra i suoi, chi ha eccepito qualcosa?

Invitiamo l’Anm a difenderlo apertamente, non per interposta corrente. Perché se il coraggio non premia, e la tutela spetta solo a chi ha la tessera giusta, la partitocrazia, o correntocrazia, nella magistratura avrà sempre vinto. Ai giovani colleghi arriverebbe un messaggio cristallino: meglio un decreto prudente che un decreto sincero. Sciascia ci aveva messi in guardia dai «professionisti dell’antimafia». Quando il giudice non dà loro ragione, non discutono la sentenza: processano il giudice. All’Anm decidere se la toga si difende sempre o solo quando non disturba o non conviene.

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Stefano Giordano