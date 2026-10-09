L’Associazione nazionale magistrati si sveglia, ma solo a Caltanissetta. La locale sezione distrettuale dell’Anm ha preso posizione ieri in difesa del giudice Santi Bologna e sulle parole di Roberto Scarpinato, pronunciate all’indomani del decreto di archiviazione sul filone “mafia e appalti” delle stragi del 1992. Continua, invece, il silenzio dell’Associazione nazionale, quella guidata da Giuseppe Tango. I togati nisseni hanno espresso “profonda preoccupazione” per quello che definiscono un clima di “crescente delegittimazione nei confronti della magistratura del distretto”. Nel mirino, come detto, le parole pronunciate da Scarpinato, senatore del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione parlamentare Antimafia, che ha accusato Bologna di fare depistaggi.

Secondo i magistrati di Caltanissetta, quelle espressioni “trascendono l’esercizio legittimo del diritto di critica” perché suggerirebbero che una parte della magistratura, giudicante e requirente, possa agire “consapevolmente come strumento di un più ampio sistema di poteri” per sostenere determinate ricostruzioni sulle stragi del 1992 e arrivare persino a “mettere a tacere”, attraverso un presunto abuso degli strumenti processuali, chi cerca la verità. Le accuse di Scarpinato, si legge nella nota, “mettono in dubbio l’indipendenza e l’autonomia della magistratura“, perché ne “adombrano l’eterodirezione” e trasformano le differenti valutazioni tra magistrati in una sorta di contrapposizione ideologica interna al distretto. L’Anm di Caltanissetta ha quindi espresso “piena solidarietà e sostegno” ai colleghi diventati bersaglio di “attacchi e strumentalizzazioni”. La prima solidarietà pubblica a Bologna era arrivata dalla Consulta dei giovani di Magistratura indipendente; poi si era registrata la presa di posizione di esponenti di altre correnti. Il Csm aveva quindi aperto ben tre pratiche a tutela del gip.

E mentre l’Anm di Caltanissetta interviene, il caso Bologna-Scarpinato si trasferisce anche nell’aula della Camera. Giuseppe Conte, intervenendo ieri nel dibattito sulla riforma della legge elettorale, ha pensato bene di mostrare una fotografia di Scarpinato insieme a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Noi da che parte stare lo abbiamo scelto da tempo”, ha detto il presidente del M5S, accusando Fratelli d’Italia di avere “gravemente infangato Roberto Scarpinato”. Poi ha mostrato le solite immagini: quella di Andrea Delmastro insieme a Pasquale Caroccia, da lui indicato come “prestanome di un clan camorristico”, e quella di Chiara Colosimo accanto a Luigi Ciavardini, condannato per la strage di Bologna. Un vero tormentone quello nei confronti dei due esponenti meloniani. Immediata la risposta di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell’organizzazione di Fratelli d’Italia. “Conte ha mostrato la foto di Roberto Scarpinato accanto a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone: anche nei dipinti dell’Ultima cena Giuda è accanto a Gesù”, ha detto Donzelli alla Camera. E ha aggiunto: “Non vi abbiamo fatto depistare la commissione Antimafia, non vi faremo depistare l’Italia”.

Il botta e risposta restituisce così una fotografia politica ormai molto chiara della vicenda: da una parte il Movimento 5 Stelle che difende pancia a terra Scarpinato e trasforma le immagini con Falcone e Borsellino in una sorta di salvacondotto; dall’altra Fratelli d’Italia che, insieme a tutto il centrodestra, non molla sulla richiesta di dimissioni di Scarpinato dalla Commissione Antimafia per quello che ormai è diventato un conflitto d’interesse ambulante.

Giovanni M. Jacobazzi Giornalista professionista, romano, scrive di giustizia e carcere

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