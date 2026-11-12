L’indiscrezione è di Libero: Sigfrido Ranucci potrebbe avere porte aperte a La7. L’ex conduttore di Report, ora spostato a RaiNews24 dove lavora a “Spotlight” riuscendo a moltiplicare gli ascolti della fascia pur restando in uno 0,6% di share potrebbe salutare Viale Mazzini. Il giornale, citando fonti qualificate, parla di un Urbano Cairo convinto ad ingaggiarlo nel suo canale, riferendo di due “se non tre” incontri riservati, avvenuti nelle scorse settimane tra il giornalista e l’editore.

Sigfrido Ranucci può andare a La7

Un confronto, una trattativa. L’ostacolo principale è economico visto che Ranucci e un suo nuovo Report rappresenterebbero un bel costo per la tv. E poi bisognerebbe pensare agli equilibri interni. Libero parla dell’ostilità tra quest’ultimo e Corrado Formigli, di una convivenza non semplice e di rapporti da pesare, e anche l’ingaggio di Ranucci, in un tempo storico in cui il Tg della rete è alla ricerca dell’erede di Enrico Mentana, che a fine anno dirà addio a Cairo, andrà pesato.

Ranucci, RaiNews24 è un parcheggio a ore

Il corteggiamento tra Ranucci e il suo spasimante avrebbe però vita più lunga di quella tra il conduttore e Pier Silvio Berlusconi, che in passato aveva incontrato Rocco Sigfrido per discutere della pubblicazione del suo ultimo libro “Il ritorno della casta”, poi uscito per Bompiani, mentre il giornalista sembrava certamente più interessato ad un futuro in Mediaset. L’amico di Lavitola ha le valigie in mano da tempo, RaiNews24 è un parcheggio a ore.

Redazione

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Luca Frasacco