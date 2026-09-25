La storia Ranucci-Lavitola, il Ranuccigate cambia passo. Raddoppia. La bomba da una parte, i soldi dall’altra. Mentre prosegue l’inchiesta sull’attentato all’ex conduttore di Report, il dossier sui carbon credit sembra destinato a prendere una strada autonoma, con il supporto della Guardia di Finanza e degli organi competenti. Non è escluso che il fascicolo possa finire sul tavolo di un altro pubblico ministero. La Procura, insomma, vuole separare i piani e ricostruire la galassia economica di Valter Lavitola. Una direzione già emersa nelle ultime settimane: i finanzieri potrebbero affiancare i carabinieri del Nucleo investigativo per ricostruire società, flussi finanziari e attività dell’imprenditore.

Nel 2024, Lavitola cercava finanziatori per il business dei carbon credit. Tra i primi interlocutori Fabio Mazzoni, Gianluca De Marchi e Marco Dell’Utri. Sempre a tavola. Lavitola presentò il progetto a Piero Amara, l’ex avvocato siciliano divenuto protagonista del caso della presunta «Loggia Ungheria», ma Amara non entrò nell’affare. Lavitola, però, aveva già in testa anche un altro progetto: fondare un giornale online. All’incontro sarebbe arrivato accompagnato dall’imprenditore Fabrizio Montali, altro nome finito sotto la lente degli investigatori. Montali aveva rapporti stretti con Lavitola e conosceva Ranucci. La Procura potrebbe ascoltarlo come testimone. Poi c’è la cena del 2024. A tavola Lavitola, Ranucci, Montali e gli imprenditori Antonio e Daniele Pulcini, ascoltati dai pm il 21 settembre. Sul tavolo, oltre ai rapporti personali, la controversia sul Cefalù Bistrot, il ristorante di Monteverde legato a Lavitola, alla compagna Natalia Potenza e alla proprietaria delle mura, Paola Rizzo.

La storia delle mura è un piccolo romanzo finanziario. Rizzo e Potenza si conoscono da circa dieci anni. Nasce una società, nasce il bistrot, poi arriva il preliminare di vendita. Prezzo: 430 mila euro. Da scalare sette anni di canoni, 1.700 euro al mese. Saldo indicato: 191 mila euro, definito «mutuo residuo». Il 28 marzo 2024 Antonio Pulcini scrive a Lavitola chiedendo conferma dei numeri. Risposta: «Confermo che sono i numeri corretti». Ma l’affare si inceppa. Nel 2020 viene trascritta una domanda giudiziale per ottenere il trasferimento dell’immobile. Nel 2022 compare un’ipoteca giudiziale da 100 mila euro. Nel 2023 arriva un primo pignoramento della Banca Popolare di Sondrio. Nel 2025 un secondo pignoramento, a favore di una società veicolo di cartolarizzazione. Ed è qui che Ranucci entra nella storia come mediatore. Lavitola gli chiede di incontrare i Pulcini: «Puoi prenderti un caffè con loro», gli avrebbe scritto, proponendo poi una cena al ristorante. Ranucci accetta di dare una mano. I rapporti diventano stretti. Laura Cianfoni, compagna di Ranucci, entra in confidenza con la moglie di Antonio Pulcini. Ci sarebbe materia, a ben vedere, per un terzo filone d’inchiesta.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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