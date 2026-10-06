Dieci giorni di sospensione per Sigfrido Ranucci. La Rai ha deciso di sanzionare il giornalista dopo aver valutato gli esiti dell’analisi condotta dalla Commissione per il Codice Etico dell’azienda. Alla base del provvedimento ci sarebbero quattro contestazioni disciplinari, relative a episodi e comportamenti già finiti al centro del confronto interno alla Rai e della polemica politica. La prima riguarda il contenuto di alcune mail aziendali che Ranucci avrebbe inoltrato a Valter Lavitola. La seconda riguarda una serie di ingressi in Rai di Laura Cianfoni, già sindacalista della Cisl. La terza contestazione è legata ai contenuti della conversazione intercorsa con il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La quarta riguarda invece un post pubblicato da Ranucci sui colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, all’indomani della decisione dell’azienda di indicarli, inizialmente, come conduttori di Report.

Ranucci impugna la sospensione di 10 giorni dalla Rai. E cita De Gregori

Il provvedimento arriva mentre è ancora aperto il contenzioso sulla conduzione della trasmissione. La difesa di Ranucci ha già annunciato battaglia. «Il provvedimento sarà impugnato», ha dichiarato l’avvocato Roberto De Vita, coordinatore del team legale del giornalista. «Proprio mentre il Tribunale del Lavoro di Roma sta decidendo sul ricorso cautelare di Sigfrido Ranucci nei confronti del provvedimento di rimozione da Report, la Rai gli comunica una nuova sanzione». La vicenda si intreccia con il caso Lavitola, sul quale da mesi è concentrata l’attenzione della Vigilanza Rai. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, membro della Commissione, ha ricordato di avere presentato un’interrogazione per chiedere a che punto siano le verifiche dell’azienda sulle attività svolte da Ranucci «nei vari contesti che lo hanno visto coinvolto con Valter Lavitola». «Dai giornali apprendiamo che Ranucci avrebbe addirittura partecipato a cene finalizzate ad aiutare Lavitola nell’acquisto di locali che ospitano il ristorante “Cefalù”», ha aggiunto Gasparri. Ranucci, intanto, ha reagito alla sospensione con una citazione di Francesco De Gregori: «Sempre e per sempre, dalla stessa parte mi troverai». Chi scrive lo sa bene. L’ha sempre trovato dalla stessa parte, seduto al centro del tavolo delle cene da Cefalù, dove insieme a Lavitola Ranucci riceveva personalità note e meno note, accomunate da un interesse molto concreto per le inchieste di Report.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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