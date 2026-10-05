Prima la lettera con cui la Rai aveva avviato la contestazione disciplinare, ora la decisione di sospenderlo per 10 giorni. Arriva il provvedimento formale di Viale Mazzini contro Sigfrido Ranucci, ormai ex conduttore di Report a cui sono stati contestati circa 50 ingressi agli studi di via Teulada di una persona esterna alla Rai, presunta denigrazione dei colleghi, pubblicazione di una conversazione con un deputato e l’inoltro di mail aziendali a Valter Lavitola, nonché la denigrazione dei giornalisti nominati al suo posto. Il provvedimento sarà presto impugnato e, come riporta il Corriere della Sera, comporterebbe l’allontanamento dalla redazione e la sospensione dello stipendio. “Sempre e per sempre dalla vostra parte mi troverete”, il commento del giornalista affidato ad un post su Facebook in cui, ricordando i suoi prossimi impegni, riposta la notizia della sua sospensione.

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Luca Frasacco