Nel braccio di ferro tra la redazione di Report e gli incauti vertici della Rai, per ora, sembra prevalere la corte di Ranucci che, come un sol uomo e una sola donna, minaccia le dimissioni. Intanto, Giulia Presutti ha rinunciato all’incarico di conduttrice per sottrarsi all’accusa di collaborazionismo con il piano criminale finalizzato a chiudere Report. Sappiamo che Daniele Piervincenzi ha avuto un colloquio con Paolo Corsini, prima dell’assemblea della redazione, ma non sappiamo che cosa si sono detti. Non è comunque un buon segnale che a prendere tempo per una risposta sia stata la Rai e non i giornalisti che hanno minacciato le dimissioni. Ho giudicato intempestiva la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci a questo punto delle indagini sulle bombe amichevoli, perché sono convinto che il conduttore “non potesse non sapere” e che questa verità prima o poi verrà a galle perché è la sola ragionevole.

A questo punto, però, la Rai deve tirare diritto. Se gli inviati e i giornalisti della redazione se ne vogliono andare, si accomodino pure; saranno loro ad affossare la trasmissione a cui tengono tanto. In Rai vi sono 1760 giornalisti su 18mila dipendenti. Ma poi è venuto il momento di svelare che il re è nudo. Se, con la conduzione di Sigfrido Ranucci, Report è divenuta la cloaca massima dell’informazione, la responsabilità non può essere attribuita solo al capataz, il quale avrà pure dettato le regole, seguite tuttavia pedissequamente dagli inviati e dai componenti dell’équipe… a delinquere. Erano i collaboratori che manipolavano le interviste, si appropriavano di intercettazioni illecite e private, diffondendole senza alcun ritegno per l’etica professionale, impostavano servizi al solo scopo di sputtanare senza alcuna pietà persone che finivano nel loro mirino perché ritenute avversarie politiche. Con quali risultati? C’è qualcuno degli aficionados di Report in grado di citare un’inchiesta che abbia fatto davvero luce su episodi reali di malapolitica o di malaffare? Quale è stato il Watergate di questo giornalismo di inchiesta? Quali e quanti sono stati i malfattori colti con le mani nel sacco?

Cominciamo a dirci la verità. Se Report si prende un anno sabbatico per rifondarsi e ripulirsi ci guadagna solo la corretta informazione, in attesa che riparta rinnovata un’altra trasmissione di giornalismo di inchiesta. Ci sarà una parte di opinione pubblica che in quell’arco di tempo non potrà fare il solito rifornimento settimanale di odio e rancore. Ma l’astinenza gioverà alla salute. Nel frattempo la Rai potrebbe rimandare in onda le inchieste di Sergio Zavoli per vedere di nascosto (tramite l’auditel) l’effetto che farebbero, in quanto grande esempio di buon giornalismo.

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Giuliano Cazzola