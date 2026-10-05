Dal 5 all’8 ottobre Catania torna al centro del dibattito internazionale con la decima edizione di “Mare Liberum”, il Festival internazionale di geopolitica che quest’anno avrà come filo conduttore “Europa e Mediterraneo nel disordine globale”. Quattro giorni di incontri, interviste e confronti dedicati alle grandi trasformazioni che attraversano il mondo: guerre, nuovi equilibri internazionali, diplomazia, democrazia, Intelligenza Artificiale, informazione e futuro delle nuove generazioni.

Da quest’anno, all’organizzazione del Festival partecipa anche il Comune di Catania, al fianco dello storico promotore, l’Associazione Diplomatici, fondata e guidata da Claudio Corbino. Diplomatici è attiva da oltre venticinque anni nel campo della formazione internazionale con un obiettivo preciso: avvicinare i giovani ai grandi temi della politica mondiale e insegnare loro il valore del confronto, della negoziazione e del rispetto delle posizioni altrui. E con il progetto “Change the World”, ogni anno coinvolge oltre 10mila studenti provenienti da circa 150 Paesi. I ragazzi vengono accompagnati all’interno di esperienze formative legate ai grandi organismi internazionali, dall’ONU all’UNESCO fino alla FAO, attraverso simulazioni che consentono loro di confrontarsi con i meccanismi della diplomazia internazionale.

È la stessa filosofia che anima Mare Liberum. A Catania arriveranno una trentina di protagonisti della politica, delle istituzioni, della diplomazia, del giornalismo, dello sport e della cultura. Tra loro Bernardino León, Gianfranco Fini, Fausto Bertinotti, Francesco Boccia, Luigi Di Maio, Federico Rampini, Cecilia Sala, Chiara Colosimo, Claudio Martelli, Marco Tardelli e la portavoce di Change The World, Myrta Merlino.

Un Festival pensato anche e soprattutto per i giovani: tra il pubblico sono attesi oltre 1.500 studenti provenienti dalle scuole e dalle Università, perché comprendere il disordine globale significa anche preparare una nuova generazione a governarne le conseguenze.

Paolo Posteraro

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