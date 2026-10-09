Torna a Roma 60 Under 30, il festival della politica dedicato ai giovani promosso dall’Università degli Studi Link Campus di Roma e dal settimanale L’Espresso. Il motore dell’iniziativa è Federico Lobuono, animatore di iniziative originali e volto noto della comunicazione capitolina. A ospitare i sessanta dirigenti politici under 30 sarà la Link, guidata dal rettore Carlo Alberto Giusti, il più giovane rettore d’Italia. Quest’anno il confronto con le nuove generazioni vedrà protagonisti Antonio Tajani, Elly Schlein, Carlo Calenda, Giuseppe Conte e Matteo Renzi.

I sessanta rappresentano una fotografia della nuova classe dirigente: giovani amministratori, dirigenti di partito e protagonisti delle realtà locali, impegnati in una gavetta che per alcuni potrà condurre ai ruoli della politica nazionale. Tra loro Fiorenza Cennicola, dirigente di Forza Italia Giovani, per il secondo anno consecutivo tra i 60 Under 30. È stata l’unica donna eletta nel Consiglio comunale di Guardia Sanframondi, prima donna vicesindaco ed è entrata nella segreteria regionale di Forza Italia in Campania. «È un riconoscimento che accolgo con gratitudine, ma soprattutto un’occasione per guardare al percorso fatto. Essere stata l’unica donna eletta in Consiglio comunale, diventare vicesindaco ed entrare nella segreteria regionale di Forza Italia dimostra che alcuni confini possono essere spostati. Sono tornata in Italia dopo sei anni all’estero e ho scelto di mettermi in gioco nel luogo in cui sono cresciuta. Per me la politica non è una carriera, ma un modo concreto per restituire al territorio possibilità: di incidere, scegliere e costruire qui il proprio futuro». Prosegue Cennicola: «Per questo ringrazio Forza Italia, Forza Italia Giovani e Simone Leoni, con il quale condivido un percorso politico e umano fatto di impegno, fiducia e responsabilità. Essere parte di questa squadra significa sapere che ogni risultato individuale acquista un valore ancora più grande quando contribuisce alla crescita di un progetto collettivo. È questo, per me, il senso più vero di questo riconoscimento: non limitarsi a dire che noi giovani saremo il futuro, ma riconoscere che stiamo già contribuendo a costruire il presente. E se la nostra generazione vuole migliorare il Paese, deve poterlo fare non perché qualcuno le ha lasciato un posto per diritto anagrafico, ma perché ha avuto il coraggio di conquistarlo con le proprie idee, il proprio lavoro e la propria capacità di assumersi responsabilità».

Bernard Dika, 28 anni, Pd, nato in Albania e cresciuto in Toscana, è sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e consigliere regionale, eletto con 14.282 preferenze. Laureato in Giurisprudenza, è stato nominato da Sergio Mattarella Alfiere della Repubblica ed è ideatore del Next Generation Fest. «Ho iniziato a fare politica per gratitudine. Sono figlio di una famiglia arrivata dall’Albania e l’Italia mi ha dato opportunità che non erano scontate, soprattutto attraverso la scuola pubblica. Ho sentito il desiderio di restituire qualcosa. Nella Costituzione ho trovato un’idea di Paese ancora incompiuta: una Repubblica che rimuove gli ostacoli e permette a ciascuno di costruire liberamente la propria vita. Ho scelto il Pd perché nel centrosinistra riconosco maggiormente questa tensione verso l’attuazione della Costituzione. Un giovane deve fare politica perché non possiamo rassegnarci all’esistente. Come diceva don Milani, «I care»: mi interessa, mi sta a cuore. E ancora: «Sortirne da soli è l’avarizia, sortirne insieme è la politica»».

Adele Taramasso, di Azione, è consigliera comunale a Savona. La sua idea di politica parte dalla responsabilità verso la comunità. «Ci sono tanti modi per contribuire alla società: la politica, l’associazionismo, il lavoro. L’importante è dare un senso collettivo alla propria esistenza individuale. Fare politica richiede di coniugare la forza degli ideali con il pragmatismo delle proposte. Azione è convintamente europeista e si riconosce nei principi del socialismo liberale: servizi pubblici essenziali efficienti, libero mercato, innovazione e tutela dei diritti. L’Italia non può permettersi di perdere i propri giovani. Bisogna partecipare alla vita pubblica e mettersi al servizio della comunità, anche nei piccoli comuni». Tre percorsi diversi, tre culture politiche, una generazione che si misura già con responsabilità concrete. È questa la fotografia più interessante di 60 Under 30: non una categoria anagrafica, ma una generazione che prova a conquistarsi spazio attraverso il lavoro, l’impegno e il rapporto diretto con le comunità.

Oggi il palco di 60Under30 sarà per loro e per altri 57 emergenti che si apprestano a guidare i rispettivi partiti, ad entrare nelle assemblee elettive, nelle amministrazioni locali e in Parlamento. E ascoltando le parole di Cennicola, Dika e Taramasso viene spontaneo chiedersi se, questa volta, non siano proprio i giovani a poter insegnare qualcosa ai politici più anziani: che la politica, prima ancora di essere potere, è una forma di partecipazione. E che il nuovo corso della politica, per arrivare, ha bisogno di qualcuno disposto a cominciare a costruirlo adesso: prendano appunti, i big che sfilano alla Link Campus. Il futuro non ha più molta voglia di attendere.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

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