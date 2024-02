Assalto armato in una società che si occupa di noleggio di slot machine, con i dipendenti ristretti in una sala e i banditi, almeno quattro incappucciati con passamontagna e cappello, che accedono al caveau impossessandosi del denaro presente, ancora in corso di quantificazione ma che sarebbe di almeno 300mila euro.

E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 14 febbraio in via Nazionale delle Puglie (altezza chilometro 33,6) a Casalnuovo, comune in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che indagano sull’accaduto, da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che i malviventi, almeno quattro incappucciati con passamontagna e cappello, abbiano fatto entrare i dipendenti in una sala per poi accedere al caveau prendendo il denaro che è ancora in corso di quantificazione (ma comunque parliamo di almeno 300mila euro).

I rapinatori si sono poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. Nessun colpo esploso e nessun ferito. Indagini in corso da parte dei carabinieri di castello di cisterna e della locale tenenza impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo