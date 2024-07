Una bambina di tre anni è morta in un incidente stradale nel palermitano, a Villabate. La tragedia è avvenuta la scorsa notte, quando un’auto – una Volkswagen Polo – è finita contro un muro in via Natta. La macchina era guidata dal padre della bimba, un quarantenne, che è uscito illesa dall’incidente. Aurora, questo il nome della piccola morta, viaggiava con la famiglia: oltre al padre, c’era infatti anche la madre e il fratellino gemello, anche loro rimasti illesi. Sulla vicenda hanno iniziato a indagare i carabinieri.

Morta la bambina di tre anni in incidente a Villabate: guidava il padre ubriaco e senza patente

E dalle prime indagini si è scoperto che il padre della bambina aveva un tasso alcolemico superiore al limite di 0.50 microgrammi per litro. E tra l’altro guidava senza patente dopo che gli era stata ritirata, con la vettura che era senza assicurazione. I militari della compagnia di Misilmeri stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente. Ora la salma della bimba è all’istituto di medicina legale per l’autopsia.

Notizia in aggiornamento.

