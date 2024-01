Una tragedia sconvolgente dai risvolti terribili. Un bambino di 2 anni è stato trovato morto nella sua casa, rannicchiato accanto al corpo senza vita del suo papà, deceduto 14 giorni prima per un infarto. Il bimbo non sarebbe riuscito a sopravvivere a causa della mancanza di acqua e cibo per diversi giorni.

Padre e figlio trovati distesi uno accanto all’altro

Il piccolo avrebbe resistito per qualche giorno senza viveri, ma sarebbe morto a causa della disperata assenza di acqua e cibo. A trovare papà e figlio distesi uno accanto all’altro sono stati i servizi sociali, il 2 gennaio, allarmati per non aver più avuto notizie del piccolo e del suo papà. Stando alle prime informazioni, l’uomo avrebbe perso la vita a causa di un infarto circa due settimane prima del figlio.

Una tragedia che ha sconvolto il Lincolnshire, in Inghilterra.

Bronson Battersby, di soli 2 anni, ha perso la vita per mancanza di cibo e idratazione. Quando è morto indossava ancora il suo pigiamino e si stringeva al corpo del padre, inerme ormai da due settimane a causa di un arresto cardiaco che gli ha provocato la morte sul colpo. Kenneth, di 60 anni, è morto senza possibilità di essere soccorso. Il padre del piccolo veniva controllato saltuariamente dai servizi perché classificato come ‘irascibile’.

Le accuse della mamma ai servizi sociali

La mamma del bambino, Sarah Piesse, di 43 anni, era separata dal marito e non vedeva suo figlio da prima di Natale. Padre e figlio, invece, sono stati avvistati l’ultima volta a Santo Stefano, il 26 dicembre.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo