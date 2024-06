Stava giocando nel cortile di casa quando è stato travolto da un tavolo di ferro che l’ha schiacciato. Dramma a Montemarano, piccolo comune in provincia di Avellino, dove nella serata di mercoledì 26 giugno un bambino di 8 anni ha perso la vita in seguito al tragico incidente. Il piccolo era nel cortile ed aspettava i genitori per andare ad una festa patronale in programma nel comune irpino con ospite il cantautore Povia.

Erano circa le 20 quando, mentre giocava vicino al tavolo di ferro, è stato travolto e schiacciato dall’oggetto che si è staccato dal fissaggio rovinandogli addosso. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti sul poso dopo l’allarme lanciato dai genitori: il bambino sarebbe morto sul colpo in seguito ad un grave trauma cranico. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri.

Il sindaco di Montemarano, Beniamino Palmieri, ha proclamato il lutto cittadino: “Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione – ha scritto sui social -. Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino”.

Redazione

Ciro Cuozzo