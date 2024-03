L’ottimismo è un sentimento molto sottovalutato. Siamo portati a pensare che con il catastrofismo si possano ottenere maggiori risultati in una negoziazione o nella rappresentanza di un interesse. Prospettare l’epilogo più drammatico possibile sembra sempre avere un potere persuasivo superiore. Non sempre è così. A volte anche l’ottimismo può regalare soprese interessanti.

Per la testata di Telos A&S Primo Piano Scala C, questo mese abbiamo realizzato un’intervista al collettivo One Army, un gruppo di persone, proveniente da tutto il mondo, che si occupa di problemi globali che riguardano il pianeta e l’umanità. One Army è un esercito pacifico, fondato dal designer Dave Hakkens.

Contrariamente allo stile comunemente più diffuso, il gruppo di attivisti non mette in campo argomentazioni negative, ma positive. E devo dire che a me sembrano estremamente convincenti, soprattutto in campo ambientale, dove gli scenari apocalittici la fanno da padroni. “Inquinamento, emissioni, rifiuti, deforestazione e molto altro. Sono problemi globali enormi, grandi e interconnessi. Tuttavia, questi problemi sono stati creati dall’uomo e pensiamo che l’uomo possa risolverli”. Un’affermazione che mette di buon umore e spinge all’azione, tenendo alla larga la tentazione del fatalismo, del nichilismo e dell’individualismo, i terribili mali di cui soffre la società moderna.

Su questo fronte, un’organizzazione mondiale come la Chiesa cattolica insegna. Papa Francesco ha intrapreso la sua personale battaglia, invitando le persone a non essere “uomini e donne tristi”. Il papa ricorda che i padri del deserto identificavano la tristezza come un verme del cuore, “che porta al pessimismo, a un egoismo che difficilmente guarisce” (udienza Aula Paolo VI, 7 febbraio 2024).

Con questo non voglio dire che dobbiamo mettere in pratica una mindfulness d’accatto, bere tisane e ascoltare musica tibetana, anche se preferiamo Angelina Mango. Ma che possiamo scegliere l’ottimismo come arma argomentativa. Del resto nessuno avrebbe seguito Cesare se avesse promesso la morte certa per annegamento nelle acque del Rubicone. Ottimismo iacta est.

Mariella Palazzolo