La delegazione azzurra che sfila sul battello 37 tra Israele, Islanda e Jamaica mentre poco dopo Bebe Vio, la campionessa paraolimpica, è in passerella nella sfilata di moda sul ponte dedicata alla Festivitè. Simbolo e testimonial mondiale di inclusività, Bebe Vio indossa un vestito luccicante e ruba la scena durante la sua performance. L’atelata paralimpica italiana sarà tra i 140 atleti protagonisti a Parigi nelle Paralimpiadi che si terranno dal 28 agosto fino all’8 settembre.

Nella cerimonia d’apertura segnata dalla pioggia e che ha visto tutte le nazioni partecipanti sfilare lungo la Senna, l’Italia entrare ufficialmente in gioco poco dopo le 20.45. Sulla parte superiore del battello numero 37 gli azzurri – 141 atleti e circa una settantina di official in rappresentanza di 20 discipline – sono guidati dai portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi. Ad applaudirli anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da ieri nella capitale francese.

Coro pro Italia copre fischi per Israele

La delegazione israeliana, presente sulla stessa imbarcazione degli azzurri, è stata oggetto di fischi da parte di alcuni spettatori situati tra il Pont d’Austerlitz e il Pont de Sully, durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Paris sulla Senna. Fischi coperti dal tifo della delegazione italiana, al grido di ”Italia! Italia!”.

Tamberi: “Figata pazzesca, entusiamo invidiato da altre imbarcazioni”

“È stata una figata pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni”. Queste le parole di Tamberi.

