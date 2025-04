“Oggi è il giorno della liberazione, sarà il giorno che sarà ricordato come quello in cui abbiamo resto l’America di nuovo ricca”. E’ l’esordio iniziale del discorso di Donald Trump che, in diretta dalla Casa Bianca, annuncia “dazi reciproci per tutti i Paesi del mondo”.

Per Trump quella di oggi, 2 aprile, “è la nostra dichiarazione di indipendenza economica”. Nel Giardino delle rose della Casa Bianca The Donald ha parlato di Stati Uniti “saccheggiati” nel corso degli anni. Trump applicherà dazi al 20% per l’Unione Europea perché “ci ha derubati per anni”.

Dalla mezzanotte, quindi dal 3 aprile, gli Usa imporranno tariffe del 25% su tutte le auto prodotte all’estero ha spiegato Trump, confermando le indicazioni della vigilia. L’obiettivo è quello di contrastare gli alti dazi applicati da altri Paesi sui prodotti americani, come il 10% imposto dall’Ue sulle auto Usa.

in aggiornamento

