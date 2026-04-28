Gentili Presidenti di Camera e Senato,

Gentile Presidente del Consiglio,

il prossimo 7 maggio scade il termine previsto per il recepimento della Direttiva europea volta a contrastare le cosiddette SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), ovvero le azioni giudiziarie pretestuose e intimidatorie promosse per scoraggiare il giornalismo d’inchiesta, la libertà di espressione, la partecipazione civica e il controllo democratico da parte dei cittadini. Si tratta di un passaggio fondamentale per la tutela dello Stato di diritto e per la difesa di quanti, attraverso l’informazione, l’impegno civile e politico, denunciano abusi, corruzione, mala gestione e violazioni dei diritti. L’Italia, purtroppo, conosce bene il fenomeno delle querele temerarie e dell’uso distorto degli strumenti giudiziari come mezzo di pressione e censura.

Lo dimostra quanto sta accadendo a testate come L’Unità e Il Riformista, così come a giornalisti, attivisti, associazioni e semplici cittadini costretti a subire procedimenti lunghi, onerosi e spesso infondati, con effetti dissuasivi gravissimi sul dibattito pubblico.

Per queste ragioni chiediamo con urgenza che Parlamento e Governo assumano ogni iniziativa necessaria affinché l’Italia recepisca integralmente e tempestivamente la Direttiva europea, introducendo strumenti efficaci per: il rigetto rapido delle azioni manifestamente infondate o abusive; sanzioni adeguate nei confronti di chi utilizza il processo come strumento intimidatorio; il ristoro dei costi sostenuti dalle vittime di SLAPP; la protezione concreta della libertà di stampa e della partecipazione democratica.

Il rispetto delle scadenze europee è importante, ma ancora più importante è dare finalmente risposta a una questione che riguarda la qualità della nostra democrazia. In difetto di un tempestivo intervento, ci vedremo costretti a valutare il ricorso alle competenti sedi giudiziarie europee e nazionali per la tutela dei diritti lesi e per l’adempimento degli obblighi previsti dall’ordinamento dell’Unione. Confidiamo che le Istituzioni sappiano raccogliere questa responsabilità senza ulteriori ritardi.

Maurizio Turco, Irene Testa

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Maurizio Turco