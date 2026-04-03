Chiedo scusa ai nostri lettori se rubo un’intera pagina del giornale per parlare di noi. Non di quanto siamo bravi a fare un bel quotidiano, in crescita costante per autorevolezza e credibilità, con pochissimi straordinari giornalisti e una quantità di preziosi collaboratori. Vi parlo invece di una questione serissima, che rischia di strangolare il Riformista e chiunque voglia fare in Italia un’informazione libera, critica, indipendente e garantista.

Abbiamo fatto il punto sui contenziosi per diffamazione tra Il Riformista e diversi soggetti. Per comprendere l’assurdità della situazione, devo chiedervi di scorrere l’elenco analitico dei procedimenti a carico dell’editore, degli ex direttori, dell’attuale direttore e dei giornalisti (e parlo solo delle cause civili, non di quelle penali). Poi, in conclusione, vi dirò come alla questione si potrebbe porre rimedio, se solo l’Italia recepisse le indicazioni dell’Europa, invece di lasciare la stampa libera in balia di quelle che vengono non a caso definite “querele temerarie”. Buona lettura, intanto.

Ecco la lista delle persecuzioni, al momento. Se – poniamo – le cause dovessero avere tutte un esito negativo, la Romeo editore dovrebbe pagare più o meno 1.500.000 euro di risarcimenti. E io consiglierei al mio amico Alfredo Romeo di dismettere un’attività editoriale che lui promuove per il solo amore della circolazione delle idee e della libertà dell’informazione. Lui di certo non si arrenderebbe, ma sarebbe il consiglio più sensato. A meno che l’Italia non facesse una cosa semplicissima, nell’interesse di tutta l’informazione e della democrazia italiana. I contenziosi che vi ho elencato sono definiti in Europa cause SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation), ovvero “querele temerarie”. Sono azioni legali promosse per intimidire e zittire le voci critiche attraverso il ricatto economico. Insomma sono un concretissimo e violento strumento di minaccia contro la libertà di stampa.

Si può fare qualcosa per evitare questa deriva? Certo nessuno pensa – tantomeno noi – che si debba dare la possibilità a qualunque giornale di dire quello che gli va e di diffamare il prossimo. Assolutamente no, ci mancherebbe. Bisognerebbe solo adottare delle regole serie per disciplinare la materia, come quelle che l’Europa ha indicato con la Direttiva anti-SLAPP del 2024, che costruisce un vero e proprio “scudo” per bloccare le “querele temerarie” sul nascere, e punire chi le usa come manganello per strangolare la stampa

Questi i punti della direttiva, in sintesi:

Archiviazione rapida: dà ai giudici il potere di respingere in tempi brevissimi le cause manifestamente infondate, senza che il processo venga trascinato per anni, e ribaltando l’onere della prova: è chi querela a dover dimostrare al giudice che la sua azione non è pretestuosa.

Condanna totale alle spese: se la causa viene identificata e archiviata come SLAPP, chi ha sporto la querela temeraria è obbligato a pagare per intero tutte le spese processuali e legali sostenute dal giornalista o dall’editore.

Sanzioni dissuasive: oltre al risarcimento delle spese, i tribunali possono infliggere multe dirette a chi promuove la querela temeraria, con il preciso scopo di scoraggiare il ricorso a questa pratica.

Risarcimento dei danni per la vittima: chi subisce la querela temeraria (l’editore o il giornalista) ha diritto a chiedere e ottenere il risarcimento per i danni materiali e immateriali subiti a causa della procedura giudiziaria abusiva.

Misure di supporto: gli Stati devono garantire a chi è bersaglio di cause SLAPP l’accesso a un’assistenza legale, finanziaria e psicologica adeguata.

Scudo contro le sentenze estere: i tribunali dei Paesi UE possono rifiutarsi di riconoscere e applicare sentenze di condanna emesse in Paesi extra-europei se queste derivano da cause classificabili come querele temerarie.

Basterebbe l’applicazione di queste misure per salvaguardare concretamente la libertà di stampa e anche la dignità di chi è effettivamente colpito da informazioni false o offensive. E dunque, in conclusione, permettetemi alcune domande semplici semplici. Il governo italiano intende procedere al recepimento di questa direttiva europea? La magistratura, gli editori tutti, l’Ordine dei giornalisti, i sindacati della stampa vogliono unirsi a questa battaglia di civiltà? Noi il sasso nello stagno lo abbiamo lanciato, e siate certi che non ci fermeremo. Nell’interesse dei nostri lettori e di tutta l’informazione italiana

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Claudio Velardi