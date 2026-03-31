C’è una linea sottile – ma decisiva – che separa il diritto alla tutela della reputazione dal rischio di intimidire l’informazione. È su quella linea che oggi si colloca il caso che vede coinvolto Aldo Torchiaro, querelato dal senatore del Movimento Cinque Stelle Roberto Scarpinato per una serie di articoli pubblicati nell’autunno del 2022 su Il Riformista.

Articoli di inchiesta, costruiti su documenti e atti già emersi in sede istituzionale, che ricostruivano alcune operazioni immobiliari avvenute in Sicilia. Il punto è essenziale. Non si trattava di opinioni, né di accuse autonome. Non c’era un teorema giornalistico. C’era, al contrario, un lavoro di esposizione: riportare fatti, rendere accessibili informazioni già presenti nel circuito democratico. È la funzione primaria del giornalismo in uno Stato di diritto. Eppure, è proprio su questo terreno che si apre oggi un procedimento giudiziario. Torchiaro ha ricevuto un avviso di garanzia e dovrà presentarsi a Napoli il prossimo 27 aprile. La sua reazione è significativa, e dice molto più del caso singolo: «Non sono preoccupato per me. Sono turbato per chi fa il mio mestiere». Il bersaglio, dunque, non è soltanto personale. È sistemico. Riguarda il rapporto tra informazione e potere, tra cronaca e apparati, tra libertà di stampa e capacità di resistere a pressioni legali sempre più strutturate.

Perché il nodo è anche questo: la sproporzione. Da un lato, un giornalista che esercita il proprio mestiere documentando atti pubblici. Dall’altro, una figura che è stata magistrato di primo piano e oggi siede in Parlamento, con alle spalle una rete di relazioni e strutture legali solide. È qui che la querela rischia di trasformarsi – anche al di là delle intenzioni – in uno strumento di deterrenza. Il punto sollevato da Torchiaro è netto: «Non accuso mai: do conto». È una distinzione che nel dibattito pubblico tende a sfumare, ma che giuridicamente e democraticamente è cruciale. Raccontare ciò che è già stato discusso in sede istituzionale non equivale a formulare un’accusa. Significa, semmai, adempiere a un dovere di trasparenza. E tuttavia, il caso sta producendo un effetto paradossale. La querela ha riacceso l’attenzione su quegli articoli. Decine di migliaia di lettori li hanno cercati, scaricati, stampati. Sui social network la vicenda è diventata oggetto di discussione diffusa. È stata avviata una raccolta firme a sostegno dei giornalisti del Riformista, che ha già raccolto centinaia di adesioni. Torchiaro, nel frattempo, ha scelto una strategia comunicativa diretta: un video al giorno, in avvicinamento all’udienza.

Ma c’è un ulteriore elemento che rende la vicenda ancora più opaca. Un “giallo nel giallo”. L’ex ministro della Giustizia Filippo Mancuso, oggi scomparso, aveva presentato una interrogazione parlamentare proprio sulle attività immobiliari di Scarpinato. Un atto ufficiale, dunque, che poneva domande e chiedeva chiarimenti su alcune singolarità. Oggi, però, di quell’interrogazione resta solo un resoconto sintetico. Il testo integrale non è più disponibile sul sito della Camera dei Deputati. Non è stato archiviato, non è consultabile. Semplicemente, sembra scomparso. Un fatto che apre interrogativi seri, non solo sulla specifica vicenda, ma sulla tenuta della memoria istituzionale. In un sistema democratico, gli atti parlamentari dovrebbero essere per definizione accessibili, verificabili, permanenti.

Se viene meno questa trasparenza, il ruolo del giornalismo diventa ancora più delicato – e ancora più necessario. Perché senza accesso agli atti, senza possibilità di ricostruire il percorso delle decisioni pubbliche, il cittadino resta privo degli strumenti per comprendere.

Il caso Torchiaro–Scarpinato, allora, non è solo una controversia giudiziaria. È un banco di prova. Riguarda il confine tra diritto e intimidazione, tra critica e censura indiretta. Riguarda la possibilità stessa di raccontare ciò che accade nelle istituzioni senza dover affrontare, ogni volta, il rischio di una battaglia legale asimmetrica.

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Alessia Petrelluzzi