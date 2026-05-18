La consultazione avviata dalla Commissione europea con l’industria continentale su un possibile strumento anti-overcapacity segna un passaggio che va oltre il tecnicismo commerciale. Non siamo davanti all’ennesima disputa su dazi o sussidi: è il tentativo, ancora embrionale, di trasformare la politica commerciale in un pilastro della sicurezza economica europea. In altre parole, Bruxelles sta cercando di colmare un vuoto: reagire non più solo quando il danno è conclamato, ma prima che interi settori vengano compressi dalla pressione sistemica di capacità produttive esterne.

Gli strumenti attuali – anti-dumping, anti-sussidi – sono pensati per casi specifici. Funzionano, ma lentamente. Il caso dei veicoli elettrici lo dimostra: quando arrivano le misure, il mercato è già cambiato. Da qui nasce l’idea di uno strumento più rapido e sistemico, capace di cogliere il fenomeno nella sua interezza. Non più solo singole violazioni, ma una combinazione di fattori: capacità produttiva eccessiva, sostegno pubblico, pressione sui prezzi e vulnerabilità industriale europea. Negli ultimi anni, Bruxelles ha già iniziato a costruire una “cintura di sicurezza economica”: regolazione dei sussidi esteri, strumenti sugli appalti pubblici, meccanismi anti-coercizione. Il nuovo tassello si inserirebbe in questo mosaico, con una funzione diversa: anticipare il danno. È una svolta culturale, prima ancora che normativa. Naturalmente, il terreno è scivoloso.

La Cina respinge la narrativa occidentale sull’overcapacity e denuncia il rischio di protezionismo mascherato. E non è una minaccia vuota: Pechino dispone di leve di ritorsione sofisticate, dalle indagini commerciali alle restrizioni su materie prime critiche. Per l’Europa, quindi, la sfida è duplice: costruire uno strumento efficace senza innescare una spirale di escalation. Qui entra in gioco la dimensione geopolitica. Un’Europa più assertiva sul piano commerciale è coerente con un posizionamento euro-atlantico più solido, in sintonia con Stati Uniti e alleati democratici. Non si tratta di chiudere i mercati, ma di difendere condizioni eque di competizione. La vera partita, però, si gioca dentro l’Europa. Senza una coalizione solida tra Stati membri, ogni ambizione strategica rischia di arenarsi. Le divergenze sono evidenti: chi esporta di più teme ritorsioni, chi è più esposto alla concorrenza chiede protezione. La Commissione dovrà trovare un equilibrio, evitando che la sicurezza economica diventi sinonimo di protezionismo inefficiente. Il nodo finale è temporale. Nella competizione industriale contemporanea, il tempo conta quanto il prezzo. Se l’Europa interviene troppo tardi, perde capacità produttiva in modo irreversibile. Se interviene troppo presto o in modo mal calibrato, rischia di danneggiare sé stessa. Il nuovo strumento, se nascerà, dovrà muoversi su questo crinale.

La consultazione in corso è già un segnale politico. L’Unione europea sta ridefinendo il significato della propria apertura economica: non più un dato neutro, ma uno spazio da governare e, se necessario, difendere. È un passaggio obbligato per un’Europa che vuole restare industriale, tecnologica e sovrana in un mondo sempre più competitivo e meno ingenuo.

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Riccardo Renzi