Con la vittoria del No, che si attesta al 54%, giudici e pm esultano. Nella saletta dell’Anm del tribunale di Napoli circa 50 magistrati si sono radunati cantando ‘Bella ciao’ all’interno della saletta dell’Anm. “Stanno arrivando bottiglie di champagne per brindare”, aggiunge l’Ansa, che riporta come tra i presenti ci sia anche il procuratore generale presso la Corte d’Appello Aldo Policastro. Non si è visto invece il procuratore Nicola Gratteri, rimasto nel suo ufficio. Proprio a Napoli ha vinto nettamente il ‘No’: Quando sono stati scrutinati i voti di oltre metà sezioni (576 su 883) il voto contrario si attesta al 76,39%, contro il 23,61% del Sì. Un quesito che – come in tutta Italia – ha fatto tornare voglia di presentarsi alle urne, raggiungendo un’affluenza totale del 59%.

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Luca Frasacco