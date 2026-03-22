C’è una fase del procedimento penale che resta quasi sempre fuori dal dibattito pubblico, eppure è la più delicata di tutte: quella che precede l’avviso di garanzia. È lì che si decide se una persona diventerà, o no, un imputato. È lì che si autorizzano intercettazioni, perquisizioni, sequestri. È lì che il potere dello Stato entra nella vita privata senza che esista ancora una difesa formalmente attivata. In quella fase, il garante dei diritti non è l’avvocato, ma il giudice per le indagini preliminari. Ed è proprio su questo passaggio che il sistema oggi mostra il suo limite più profondo.

Il Gip è chiamato a valutare richieste avanzate dal Pubblico ministero sulla base di un quadro informativo necessariamente incompleto e selezionato. Non vede l’intero fascicolo, non conosce le piste scartate, non ha accesso agli elementi che l’accusa ritiene irrilevanti o contrari alla propria impostazione. Valuta, quindi, non il fatto in sé, ma la sua rappresentazione. Questo limite strutturale sarebbe già di per sé sufficiente a imporre un controllo rigoroso. Ma nella prassi accade altro: a questa asimmetria informativa si somma una prossimità umana, culturale e professionale tra chi chiede e chi decide.

Pm e Gip, oggi, sono colleghi. Entrano con lo stesso concorso, condividono la stessa carriera, lo stesso organo di autogoverno, spesso lo stesso edificio, talvolta lo stesso corridoio. Si conoscono, si stimano, si parlano ogni giorno. Questa vicinanza non produce necessariamente abusi, e sarebbe intellettualmente scorretto suggerirlo. Produce qualcosa di più sottile e più pericoloso: una fiducia preventiva. La richiesta non arriva da una parte “altra”, ma da qualcuno che appartiene allo stesso mondo professionale, che ragiona con le stesse categorie, che condivide lo stesso linguaggio. Il controllo, in queste condizioni, tende fisiologicamente ad attenuarsi. Non perché manchi l’onestà, ma perché manca la distanza.

È un dato umano prima che giuridico: nessuno controlla con la stessa severità chi sente come “uno di noi”. Il Gip non diventa un notaio, ma raramente può diventare un vero antagonista. La valutazione resta formale, interna al perimetro che l’accusa ha già tracciato. È per questo che parlare di “garanzia del Gip” senza interrogarsi sul contesto in cui opera rischia di essere una finzione rassicurante. La separazione delle carriere interviene esattamente qui, non come riforma simbolica ma come correttivo concreto. Non dà al Gip nuovi poteri, non gli consegna più atti, non trasforma le indagini in un contraddittorio anticipato. Cambia però radicalmente la postura del controllo. Quando Pm e Gip non condividono più lo stesso percorso professionale, quando non appartengono più alla stessa carriera, quando non sono valutati dallo stesso sistema, quando di fatto non si conoscono, la fiducia preventiva si dissolve. Al suo posto torna ciò che dovrebbe sempre esserci: la diffidenza istituzionale tra ruoli diversi.

Se a questo si aggiungesse anche un’auspicabile separazione fisica e organizzativa, l’effetto sarebbe ancora più netto. Un Gip che lavora in un altro ufficio, che non incrocia quotidianamente il Pm, che riceve le richieste solo per via telematica, sotto forma di atti scritti, motivati e tracciabili, non è un giudice più ostile, ma un giudice più libero. Libero dalle dinamiche di colleganza, libero dal peso delle relazioni informali, libero di leggere quelle carte come ciò che sono: atti di una parte che chiede di incidere sui diritti di una persona assente.

Anche il comportamento del Pm cambia. Sapere che la richiesta sarà valutata da un giudice realmente altro, non immerso nella stessa cultura e non legato da rapporti personali, induce a selezionare meglio, a motivare di più, a evitare scorciatoie. Il controllo diventa effettivo già a monte, prima ancora che nel decreto di autorizzazione. È un riequilibrio silenzioso, ma potentissimo.

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Paolo Crucianelli