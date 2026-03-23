Il ‘No’ in netto vantaggio sul Sì. Urne chiuse: dalle 15 non si può più votare per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia ed è partito il via al conteggio, con i primi exit poll che vedono i contrari al quesito prevalere di tre/quattro punti percentuali. Tra poco i primi dati sull’affluenza definitiva, già stimata come record al 58,91%. Al voto sono stati chiamati 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 residenti all’estero. Di seguito gli aggiornamenti sulle proiezioniAGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Gli aggiornamenti a poche sezioni dalla fine dello scrutinio
Secondo i dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, quando sono state scrutinate 61.211 sezioni su 61.533 il No è al 53,74% mentre il Sì è al 46,26%.A cura di Redazione
Record di affluenza, i dati definitivi
Record di affluenza: alle urne si è recato il 58,93% degli aventi diritto, secondo i dati definitivi di Eligendo, la piattaforma del Viminale, che registra i risultati di 61.533 sezioni allestite in Italia. L’Emilia-Romagna è la regione dove si è votato di più: la partecipazione è stata, infatti, del 66,67%. Sicilia fanalino di coda con il 46.13%. Si attende il conteggio dei voti degli italiani all’esteroA cura di Redazione
Il 90% delle sezioni già scrutinato
Con il 90% delle sezioni italiane scrutinate, il NO è in testa con il 53,89%A cura di Redazione
No al 54%
Quando in Italia sono stati scrutinati 41393 su 61533, il Sì è al 45,69%, il No al 54,31 %A cura di Redazione
L'affluenza sfiora il 59%
Aggiornamento sull’affluenza. Considerando 61.360 sezioni su 61.533 in Italia e 10 su 2.207 all’estero, l’affluenza quasi definitiva è del 58,91%A cura di Redazione
Seconda proiezione Opinio/Rai: No quasi al 54%
Il NO al 53,9% e il SI’ al 46,1%. È quanto emerge dalla seconda proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai sul referendum sulla giustizia. La copertura del campione è del 37%.A cura di Redazione
Prima proiezione Opinio/Rai. Il 'No' al 53%
La prima proiezione realizzata dal consorzio OPINIO Italia per la RAI con copertura del campione pari al 12%, il no è avanti con il 53,1 mentre il sì è al 46,9.A cura di Redazione
Tecnè e Swg: il 'No' cresce
Lieve crescita del No nel secondo Intention poll di Tecnè (copertura 75 per cento del campione) diffuso nel corso dello speciale Quarta Repubblica su Rete4. Il No ora è quotato fra 50 e il 54%, il Sì fra il 46 e il 50.
Stesso discorso per il secondo instant POLL di Swg per il tg La7, con una copertura dell’87%, conferma e aumenta la prevalenza del NO, con una forchetta compresa tra il 50% e il 54%. Il SÌ si attesterebbe invece tra il 46% e il 50%.A cura di Redazione
Caiazza: "Paese spaccato, consultazione politica"
“I primi exit poll? Sono un segno di un Paese spaccato a metà, di una consultazione schiettamente politica”. Lo ha detto in diretta al Tg1 Gian Domenico Caiazza, presidente del comitato “Sì Separa” e responsabile del dorso PQM su Il Riformista. “La natura dello scontro – ha continuato Caiazza – è stata molto lontana dal contenuto del quesito referendario”A cura di Redazione
Gli aggiornamenti sull'affluenza definitiva
Quando sono disponibili 56.875 sezioni su 61.533, è del 58,85% l’affluenza per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, secondo quanto riferito sul sito del Viminale,A cura di Redazione
Referendum giustizia, Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente ANM
Cesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati per ‘motivi personali’.
Seguono aggiornamentiA cura di Redazione
Gli aggiornamenti sull'affluenza
Nuovo dato sull’affluenza parziale: 58,54%. Il dato è in costante aggiornamento sul sito Eligendo del Viminale. Al momento è relativo a oltre il 50% dei seggi.A cura di Redazione
Stima sull'affluenza definitiva al 58%
Alla chiusura delle urne, con un dato relativo a 11.827 su 61.553 sezioni, l’affluenza al referendum confermativo sulla riforma della giustizia si attesta al 58,43 per per centoA cura di Redazione
Exit Poll Opinio/Rai, No avanti
Gli exit poll diffusi dalla Rai ed elaborati dal consorzio Opinio, alla chiusura delle urne sul referendum relativo alla riforma della Giustizia vedono il No avanti con una percentuale tra il 49,0% e il 53,0% con il Sì in una forchetta tra il 47,0% e il 51,0%.
La copertura del campione è dell’83%A cura di Redazione
Exit Poll Tecne Mediaset: confermato lieve vantaggio del 'No'
Per il primo exit poll realizzato da Mediaset, al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, il No si assesterebbe fra il 49 e il 53% ed il Sì fra il 47 ed il 51%.A cura di Redazione
Instant Poll Youtrend
Instant Poll Youtrend per SkyTg24: il ‘NO’ in lieve vantaggio
Sì: 48,5%
No 51,5%A cura di Redazione
I primi Instant poll Swg La7: No in vantaggio
Il primo Instant Poll Swg La7 con stima del voto in Italia
Sì 47-51% No 49-53%
A cura di Redazione
Urne chiuse
Da questo momento non è più possibile votare, a breve saranno resi noti gli Instant PollA cura di Redazione