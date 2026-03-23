Tecnè e Swg: il 'No' cresce

Lieve crescita del No nel secondo Intention poll di Tecnè (copertura 75 per cento del campione) diffuso nel corso dello speciale Quarta Repubblica su Rete4. Il No ora è quotato fra 50 e il 54%, il Sì fra il 46 e il 50.

Stesso discorso per il secondo instant POLL di Swg per il tg La7, con una copertura dell’87%, conferma e aumenta la prevalenza del NO, con una forchetta compresa tra il 50% e il 54%. Il SÌ si attesterebbe invece tra il 46% e il 50%.

A cura di Redazione