C’è una data che vale la pena ricordare: il 7 maggio 2026. Quel giorno l’Italia avrebbe dovuto recepire la direttiva europea 2024/1069 — la «Legge Daphne», dedicata alla giornalista maltese assassinata con un’autobomba per le sue inchieste. La direttiva serve a impedire che la querela, istituto nato per tutelare chi è offeso, diventi il randello con cui si azzittisce chi fa domande scomode. Il 7 maggio è passato in silenzio.

L’Italia ha approvato una legge delega che protegge solo i casi transfrontalieri: l’otto per cento del totale. Il restante novantadue — le querele domestiche, quelle che fioccano ogni giorno contro cronisti e avvocati — resta senza scudo. Un ombrello che si apre solo quando non piove.

Domani, 14 maggio, alla Sala Capranichetta di Piazza Montecitorio, Il Riformista e L’Unità organizzano un incontro pubblico contro le querele intimidatorie. Ci sarò anch’io. E, con la franchezza che mi è consentita da quasi trent’anni di toga, non posso fare a meno di aggiungere qualcosa di più intimo: qualche volta mi sono chiesto perché certi argomenti li abbia affrontati meno di quanto avrei voluto.

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Non per mancanza di idee. Per quel calcolo silenzioso che ognuno fa, prima o poi, quando sa che le parole hanno un prezzo. Calamandrei scrisse che la libertà non è un dono: è una conquista quotidiana che si perde ogni volta che si smette di difenderla. Vittime di una querela temeraria possiamo essere tutti — il giornalista, il medico, il semplice cittadino che denuncia un abuso. E anche chi, come me, scrive su questo giornale da anni. Se un giorno non mi trovate più qui, non cercate spiegazioni complicate. Guardate chi ho disturbato la settimana prima.

 

Stefano Giordano

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