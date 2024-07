Alle 19:30 inizieranno finalmente i Giochi della XXXIII Olimpiade, in una cerimonia d’apertura innovativa. Dimenticata la classica passerella all’interno dello stadio con i relativi portabandiera, i francesi sono pronti a riversarsi sulle sponde della Senna per la parata più significativa dello sport: circa 10500 atleti di oltre 200 comitato olimpici sfileranno su barche equipaggiate con telecamere, permettendo al pubblico di seguire l’evento da vicino tramite tv e web. Per l’Italia ci saranno

Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo a capeggiare gli atleti azzurri, la nostra sarà la novantunesima nazione a sfilare e condividerà la barca con Israele, Islanda e Giamaica, in rigoroso ordine alfabetico. Come da prassi la Grecia aprirà la parata, e sarà seguita dal team di Rifugiati che porterà la bandiera olimpica. Poi sarà la volta della Francia, come Paese ospitante. Per ultimi gli Stati Uniti che si sta già preparando per le Olimpiadi olimpiadi, a Los Angeles 2028 e l’Australia, che organizzerà i Giochi di Brisbane 203.

Cerimonia di aperture di Parigi 2024, quanto dura e dove vederla

L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (gratis e in chiaro) e su Eurosport 1 (canale 210 del satellite, per gli abbonati). In streaming sarà visibile su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn (per gli abbonati). Per quanto riguarda la durata, appare plausibile che la cerimonia possa andare avanti quasi fino a mezzanotte.

Dove vedere tute le Olimpiadi di Parigi 2024 tra Rai, Sky, Dazn, Discovery+, Tim Vision, Now tv e Rai Play

Sulla copertura dei Giochi saranno molti i canali televisivi e i servizi streaming che permetteranno di vedere le Olimpiadi. Prima degli, l’unico servizio dove sarà possibile seguire tutte le 3.800 ore delle Olimpiadi, con dettagli su ogni gara, minuto per minuto e disciplina per disciplina, è Discovery+.

Sky garantirà dieci canali tematici sviluppati insieme ad Europort

Eurosport 1 (canale 210): comprenderà una selezione dei migliori eventi olimpici;

Eurosport 2 (canale 211): tratterà le gare degli azzurri e gli sport next gen;

Eurosport 3 (canale 251): comprenderà badminton, golf, tennis e tennistavolo;

Eurosport 4 (canale 252): ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto artistico e tuffi;

Eurosport 5 (canale 253): calcio;

Eurosport 6 (canale 254): basket;

Eurosport 7 (canale 255): sport da combattimento (judo, lotta greco-romana, lotta libera, pugilato, taekwondo);

Eurosport 8 (canale 256): pallamano;

Eurosport 9 (canale 257): pallavolo;

Eurosport 4K (canale 250): il meglio delle Olimpiadi in Ultra HD.

Lo stesso farà Dazn, che avrà però rispetto a Sky due canali in meno.

TimVision offrirà una copertura pressoché integrale con 14 canali e oltre 2.000 ore live e on demand su Eurosport 1 e 2, su altri otto canali Eurosport interamente dedicati all’evento – di cui uno in 4K disponibile sul TimVision Box – più altri quattro Eurosport extra.

Su Now Tv invece sarà possibile vedere i canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2.

La Rai garantirà 360 ore di diretta sia su Rai2 e RaiSportHD

sia su Rai Play con tre canali dedicati (Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3).

