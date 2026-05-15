Nicola Romeo e l’occasione perduta di Sant’Antimo

Quando la memoria industriale non diventa progetto culturale

Ci sono anniversari che dovrebbero trasformarsi in occasioni di visione collettiva. Non semplici commemorazioni, ma momenti capaci di interrogare il rapporto tra territorio, identità e futuro. I 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo avrebbero potuto rappresentare tutto questo. E invece Sant’Antimo ha lasciato trascorrere quasi nel silenzio una ricorrenza che avrebbe meritato ben altro respiro culturale e istituzionale. Parliamo dell’uomo che contribuì a costruire uno dei marchi simbolo dell’industria italiana nel mondo: Alfa Romeo. Un nome che ancora oggi evoca eleganza, innovazione, ingegneria, design e identità nazionale. Eppure proprio la città che diede i natali a Nicola Romeo non è riuscita a trasformare questo anniversario in una grande operazione culturale, civile e persino economica.

Non si tratta di nostalgia celebrativa. Il punto è un altro: l’Italia continua troppo spesso a non comprendere che la memoria può diventare infrastruttura culturale. E che la cultura, quando è sostenuta da una visione, produce economia, turismo, reputazione internazionale e appartenenza sociale. Attorno ai 150 anni di Nicola Romeo si sarebbe potuto costruire un vero progetto nazionale: mostre, convegni, produzioni televisive, eventi universitari, percorsi museali, installazioni urbane, incontri con il mondo del design e dell’automotive, collaborazioni con archivi industriali e fondazioni culturali. Si sarebbe potuto coinvolgere il sistema scolastico e universitario affinché le nuove generazioni scoprissero che dal Mezzogiorno d’Italia è emersa una figura capace di incidere profondamente nella modernizzazione industriale del Paese.

E invece tutto si è consumato in poche iniziative simboliche: una lapide, qualche celebrazione istituzionale, qualche presenza commemorativa. Troppo poco per una figura che appartiene non soltanto alla storia di Sant’Antimo, ma alla storia industriale italiana del Novecento. Il problema, in fondo, è tutto qui: continuiamo a considerare la cultura come un elemento decorativo e non strategico. Altri Paesi europei avrebbero trasformato una ricorrenza del genere in un brand territoriale internazionale. Avrebbero costruito itinerari culturali, eventi permanenti, festival dell’innovazione, musei esperienziali e programmi educativi. Noi, invece, rischiamo spesso di limitarci alla ritualità commemorativa.

Eppure Nicola Romeo rappresentava esattamente ciò di cui oggi il Mezzogiorno avrebbe bisogno: competenza tecnica, capacità imprenditoriale, coraggio visionario e fiducia nel progresso. Valori moderni, attualissimi, capaci ancora di parlare ai giovani. Sant’Antimo aveva davanti una straordinaria occasione per raccontarsi attraverso una delle sue eccellenze più illustri. Poteva diventare, almeno simbolicamente, il luogo della riflessione sul rapporto tra industria, innovazione e identità italiana. Poteva attrarre attenzione mediatica, studiosi, appassionati, investimenti culturali. Poteva riscrivere almeno per qualche mese la narrazione di un territorio troppo spesso associato esclusivamente alle proprie fragilità.

Non è accaduto. Ed è difficile non considerarla un’occasione perduta. Perché la memoria storica, da sola, non basta. Ha bisogno di progettualità, coraggio culturale e capacità politica. Altrimenti anche le grandi figure rischiano di essere consegnate soltanto al silenzio delle lapidi.

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Rocco Romeo