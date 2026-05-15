Radio Italia Live – Il Concerto torna in Piazza Duomo a Milano, stasera dalle 20:40. L’evento, è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Milano. Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia, ha dichiarato: “Per noi è fondamentale ogni anno essere presenti in piazza Duomo con quello che ormai è diventato un appuntamento atteso dal pubblico, dagli artisti e da tutti gli operatori della musica italiana, il primo show di questo tipo e genere che apre la stagione estiva“.

L’evento, è ad accesso gratuito, e sarà condotto dai dj: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. L’anteprima sarà affidata a Luca Ward, che leggerà live le schede di presentazione degli artisti, mentre i conduttori del pre-show saranno Laura Giane ed Edoardo Prelle. Sul palco di Radio Italia Live – Il Concerto, saliranno, come sempre, i protagonisti della scena musicale italiana contemporanea.

Radio Italia Live a Milano: la scaletta dei cantanti in ordine di esibizione

Questo l’ordine di apparizione sul palco degli artisti che prenderanno parte al concerto di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano. Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. La sigla dell’evento, sarà eseguita live da Saturnino.

1. The Kolors

2. Elisa

3. Tommaso Paradiso

4. Emma

5. J-Ax

6. Noemi

7. Giorgia

8. Bresh

9. SAYF

10. Arisa

11. Gigi D’Alessio

12. Alfa

13. Annalisa

Radio Italia Live a Milano: diretta tv e streaming

Il Concerto Radio Italia Live 2026, sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia TV (canali 70 e 570 DTT e 725 di Sky). Sarà inoltre in diretta dalle 20:40 su Sky Uno e in chiaro su TV8. Radio Italia Live 2026, si potrà inoltre seguire in streaming su radioitalia.it e su NOW, sul canale Youtube di Radio Italia, sulle app ufficiali Radio Italia di iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. L’esibizione speciale Radio Italia Trend x Spotify di Sayf, sarà disponibile in video su Spotify.

© Riproduzione riservata

Riccardo Tombolini