Piccolo infortunio per Marco Giallini, che questa mattina ha rimediato una frattura ad una gamba inciampando fuori dal suo alloggio ad Aosta. In questo momento l’attore si trova all’ospedale Umberto Parini, dove i medici interverranno per operare quanto prima la frattura. In questi giorni, sta girando proprio dalle parti del capoluogo valdostano la nuova stagione della premiata serie “Rocco Schiavone”, e a seguito dell’infortunio la produzione si sta già muovendo per capire come continuare con le riprese, in attesa che l’attore romano recuperi.

Chi è Marco Giallini

Nato in una famiglia di operai, prima di fare l’attore ha svolto diversi lavori, tra cui l’imbianchino e il venditore di bibite, per poi laurearsi nel 2000 in lettere e filosofia. Candidato per sei volte sia ai David di Donatello che ai Nastri d’argento, Marco Giallini è oggi uno degli attori più affermati del panorama italiano. Entra nel mondo della recitazione a 22 anni, iscrivendosi alla scuola teatrale “La Scaletta” di Roma. Partecipa fin da giovane in numerose pellicole con ruoli minori, ma la grande fama la raggiunge negli anni 2000, facendosi conoscere dal grande pubblico nella serie Tv Romanzo Criminale. Tra gli altri impegni, ha lavorato con Carlo Verdone ed è stato protagonista del film Perfetti Sconosciuti, per il quale ottiene una candidatura come miglior attore protagonista adi David Di Donatello del 2016. Sempre dal 2016, è impegnato nella serie Tv Rocco Schiavone.

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Riccardo Tombolini